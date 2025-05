Eurocaja Rural lidera 'La revolución de los máquinas' para blindar el trato humano y seguir creciendo en España

En una época donde la inteligencia artificial, los chatbots y las tecnologías digitales han cambiado la forma en la que las entidades bancarias se relacionan con la sociedad, en Eurocaja Rural proponen pasar de La revolución de las máquinas a La revolución de los máquinas, apostando por mantener y reforzar la humanidad y el trato cercano entre empleados y clientes.

Así, La revolución de los máquinas, lleva por título la última y sorprendente campaña de comunicación de la cooperativa de crédito con sede en Toledo, que ha sido presentada este lunes por su director general, Víctor Manuel Martín López.

"La tecnología avanza y es necesaria, pero la verdadera fuerza está en las personas. En Eurocaja Rural no lo olvidamos", ha defendido Martín López, quien ha añadido: "Claro que se puede hacer una banca con tecnología y procesos, y nosotros los aplicamos todos los días, pero sin dejar de ser humanos. Es una línea roja infranqueable para nosotros".

La campaña, creada por la agencia de comunicación Rosebud, ha tenido una presentación tan original como su mensaje. Durante el acto, celebrado en el Auditorio de Eurocaja Rural, han aparecido cuatro cíborg enviados por el ficticio Cyborg Bank, un banco donde todo está controlado por la inteligencia artificial.

Sin embargo, su sistema ha colapsado al detectar "demasiada humanidad" en el ambiente. El evento ha arrancado así con un guiño irónico al mensaje central de la campaña: lo humano sigue siendo imprescindible.

Con sentido del humor, la iniciativa se concreta en tres anuncios que caricaturizan el trato impersonal del futurista Cyborg Bank frente al modelo de Eurocaja Rural, donde las oficinas físicas, la atención sin necesidad de cita previa y las conversaciones entre trabajadores y clientes siguen siendo pilares inamovibles.

En uno de los sports, un cajero automático inicia una cuenta atrás de 10 segundos para que el cliente termine su operación antes de ser automáticamente expulsado a la calle, donde está diluviando. En otro, una usuaria sufre un fallo recurrente al intentar acceder a la web del banco y es respondida con una risa burlona por un altavoz inteligente y un robot aspirador. Y en el tercero, un cíborg amenaza a un cliente con un perro robot y lo acaba sacando a rastras por intentar acceder a la oficina sin cita previa.

La tecnología, una opción

Martín López ha explicado que la campaña "nace de algo muy sencillo, pero cada vez más necesario: lo que realmente transforma y marca la diferencia son las personas". "Algunos imponen la tecnología como única vía para operar o relacionarse, pero en Eurocaja Rural queremos reivindicar, con claridad y con humor, que nuestros profesionales y nuestros clientes son los verdaderos máquinas de esta historia".

El director general de la entidad financiera ha recalcado que Eurocaja Rural no renuncia a la tecnología, pero siempre "como una herramienta, no como un fin". Lo importante ha dicho, es que sea complementaria y una ayuda, no la única opción.

Víctor Manuel Martín (i) y Jesús Olmedo (d).

"Nuestros clientes no quieren tutoriales: quieren soluciones. Quieren a alguien que les escuche, que les ayude, que esté ahí. Eso lo hacen nuestros empleados", ha recalcado durante un acto en el que el comunicador Jesús Olmedo ha ejercido como maestro de ceremonias.

La campaña, han explicado, tendrá difusión multicanal, con presencia en las televisiones autonómicas, radios, medios digitales y, por primera vez, en Prime Video. Además, todas las oficinas de Eurocaja Rural contarán con vinilos y cartelería propios de La revolución de los máquinas.

Siguen creciendo

A preguntas de los medios de comunicación, Víctor Manuel Martín López ha detallado sobre la creciente expansión de Eurocaja Rural que la entidad financiera ya se extiende por "entre el 65 y el 70 % del territorio nacional".

El plan de crecimiento sigue en marcha, con nuevas oficinas ya en preparación en Sevilla y Córdoba, que serán las primeras en Andalucía.

A ello se suman los planes de entrada en nuevas comunidades como Extremadura y Asturias, con el objetivo de "completar el mapa" nacional "sin prisa, pero sin pausa".

El director general también ha avanzado en Madrid hay tres oficinas en vías de apertura, porque "nuestro modelo es exportable tanto a pequeñas poblaciones como a grandes ciudades".

En este sentido, Martín López ha recordado que la exclusión financiera no solo afecta a los pequeños municipios, sino que "muchas entidades están cerrando oficinas físicas en los barrios" de las ciudades, donde Eurocaja Rural sigue apostando por dar el "servicio bancario cercano y humano" que exigen los clientes, al que "tienen pleno derecho".

La entidad, hoy por hoy, tiene presencia en ocho comunidades autónomas de España: Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Cantabria.