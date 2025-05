Globalcaja y Afammer llevarán cursos de la Escuela Regional Digital a pequeños pueblos de Castilla-La Mancha

El presidente de Fundación Globalcaja HXXII, Rafael Torres, y la presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, acompañados por la directora de Compromiso de Globalcaja y directora general de la fundación, Carla Avilés, han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa la colaboración establecida entre ambas para promover la Escuela Regional Digital Globalcaja, el programa formativo de capacitación que ofrece cursos, sin coste alguno, en municipios de menos de 5.000 habitantes de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca.

Esta suma de esfuerzos tiene como objetivo facilitar la inclusión digital en municipios rurales de Castilla-La Mancha, según ha informado Afammer por nota de prensa.

Rafael Torres ha explicado que la fundación ha lanzado la ERD, un programa formativo "hasta marzo del próximo año, tanto en formato presencial como online, para que las herramientas digitales no sean un impedimento para nadie".

Torres ha puesto en valor "la extraordinaria labor" que lleva a cabo Carmen Quintanilla como presidenta de Afammer por la igualdad en el ámbito rural.

En la misma línea, ha agradecido su implicación para que la Escuela Regional Digital Globalcaja llegue a todas las asociadas y a sus familias. Igualmente, ha destacado el papel fundamental de la mujer en el ámbito rural "a la que le debemos mucho: ha trabajado hombro con hombro en faenas del campo, cuidado de la casa y la familia, administradora de la economía de su casa".

"Creo en el talento y la formación", afirmó, y en materia de nuevas tecnologías y el conocimiento de su uso "queremos llevarla a todas partes y que nadie se sienta excluido".

Apuesta por la igualdad

Carmen Quintanilla, por su parte, ha explicado que Afammer participa en la ERD Globalcaja, porque "nos han invitado y esa invitación es un honor, y es un orgullo participar porque seguimos poniendo en valor la era digital en el mundo rural; la escuela va a romper la desigualdad que todavía existe en el medio rural y el acceso a las tecnologías".

Quintanilla ha afirmado que "los derechos de las mujeres son derechos humanos, tenemos que seguir apostando por la igualdad real de oportunidades en la era digital" reduciendo "la brecha digital de conocimientos que afecta mucho más a los habitantes del mundo rural que del urbano y, de forma específica, a las mujeres que a los hombres del mundo rural".

La presidenta de Afammer mantiene la creencia en "el feminismo de la cooperación en el que tenemos que integrar a los hombres, que tienen que ser cómplices" por lo que "vamos a dotar de habilidades digitales a hombres y mujeres del medio rural de menos de 5.000 habitantes para romper esa brecha".

Según su presidenta, Afammer tiene una lista de espera en formaciones en digitalización de hombres y mujeres "y gracias a esta colaboración la vamos a reducir por un proyecto no solo reconocido por el Ministerio sino también valorado por Comisión Europea".

Igualmente, ha señalado que la brecha digital es también la brecha del empleo: el 2% de las mujeres rurales están ocupadas en puestos relacionados con las nuevas tecnologías en el ámbito rural frente al 5,7%, de hombres, "3 puntos de diferencia entre ellos de acceso a empleos donde las nuevas tecnologías son muy importantes y en ellos la brecha salarial se reduce".

"Vivimos en una era donde la brecha digital no es solo tecnológica sino también social, no podemos obviar ese debate: si no somos capaces de llevar las nuevas tecnologías al mundo rural estamos condenándolo a no tener igualdad de oportunidades y de derechos humanos", porque "la digitalización ha pasado de ser una ventaja a una necesidad básica: necesitamos para trámites administrativos, una cita sanitaria, la beca de nuestros hijos como no hagamos posible que llegue al último hogar estamos perdiendo una oportunidad".

"En Afammer, que lleva 43 años alzando la voz por la igualdad, entendemos, y quiero dar las gracias al presidente y la directora general de Fundación Globalcaja HXXII, que este proyecto nos abre una nueva puerta a formación, información e integración de hombres y mujeres rurales de nuestra querida Castilla-La Mancha", ha concluido.

Carla Avilés ha destacado la complicidad entre Afammer y la fundación, fruto de muchos años de trabajo en colaboración, y detalló que la ERD Globalcaja ofrece 4 formaciones para todas las personas que viven en municipios rurales.

Además, ha añadido, la Fundación cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha para impartir 2 formaciones específicas para jóvenes en las que se prioriza el uso seguro de las nuevas tecnologías.

El objetivo, ha añadido, es llegar a más de 2.900 alumnos y alumnas y, actualmente, "hemos llegado ya a 19 municipios de las tres provincias" gracias a la colaboración de ayuntamientos y asociaciones que lo solicitan para sus municipios. Por ello hizo un llamamiento a quienes estén interesados en uno o varios cursos para que se inscriban o los soliciten para sus pueblos a través de la web de la fundación "y ahora, también, en los canales de Afammer".