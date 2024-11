El presidente de CaixaBank, condecorado con la Insignia de Oro y Brillantes de la Cooperativa Virgen de las Viñas

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha sido condecorado este jueves con la Insignia de Oro y Brillantes que concede la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, la mayor distinción de la cooperativa más grande de Europa en número de socios, por parte del presidente de Virgen de las Viñas, Rafael Torres.

El acto de reconocimiento ha tenido lugar en Madrid coincidiendo con la entrega de los Premios del ‘XXIII Certamen Cultural Nacional Virgen de las Viñas’ a la que han asistido, entre otros, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el director de Negocio de CaixaBank, Jaume Masana; el director Territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, y el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro.

"Los auténticos destinatarios de este reconocimiento no soy tanto yo, como los equipos de los que he formado parte. Cualquier distinción a mi trayectoria es el reconocimiento a los equipos de los que he formado parte, porque sin su apoyo, confianza y compromiso, hoy yo no estaría aquí recogiendo esta insignia", ha agradecido Goirigolzarri.

El presidente de CaixaBank, que ha repasado su trayectoria en el sector financiero, ha asegurado que no cree "en los liderazgos personalistas y carismáticos". "No dudo que en algunas circunstancias y en periodos acotados en el tiempo, puedan tener resultados excelentes, pero ese tipo de liderazgo conlleva riesgos evidentes para la sostenibilidad de los proyectos", ha apuntado.

A este respecto, ha defendido que, para garantizar proyectos sostenibles en el tiempo, cree "mucho más" en los liderazgos institucionales. "Creo en el liderazgo institucional, especialmente en empresas de cierto tamaño y diversificadas geográficamente", ha explicado para apuntar que las cooperativas también comparten elementos de este tipo de liderazgo.

Goirigolzarri ha abogado, en este sentido, por promover "cientos de líderes locales" porque, en su opinión, la motivación de una persona no se forja por oír a un líder más o menos brillante unas cuantas veces al año. "La motivación reside en la vivencia diaria, en el contacto diario, y es el líder local el que, con su cercanía, ejemplo y trabajo, consigue la motivación de su equipo", ha dicho.

"Los líderes locales son clave para asegurar la flexibilidad, capacidad de adaptación y rapidez de respuesta de una empresa", ha subrayado para destacar que, sin el protagonismo de los líderes locales, "que requiere la necesaria delegación, una gran empresa se convierte en una empresa grande".

"Las personas, ventaja competitiva de las empresas"

En su discurso, el presidente de CaixaBank ha puesto en valor, además, la importancia de que la cultura empresarial esté basada "en valores fuertemente asentados" que son los que representan un entendimiento de la ética empresarial, que "es un fin en sí mismo", y que deben ser aplicados "sobre una estrategia clara, abierta al cambio y en cuya implementación estemos permanentemente enfocados en lo fundamental, que debe ser siempre el cliente". Todo ello en un ambiente de "alta exigencia", "basado en el escrupuloso respeto a las personas y la meritocracia".

Con todo, Goirigolzarri ha admitido que "todos estos objetivos nunca acabas de lograrlos, porque la vida es, perfectible, siempre se puede hacer mejor" y ha reivindicado "la humildad intelectual" como base de la sana autocrítica y de la escucha, lo que te permite valorar las ideas de los equipos, especialmente, en momentos de grandes cambios como los actuales.

"Mirando al futuro, estoy convencido de que, en un mundo crecientemente digitalizado y tecnologizado, las personas seguirán siendo la ventaja competitiva más importante de una empresa", ha defendido para abogar por que las personas, con sus capacidades y sus compromisos, son las que transforman las empresas y el factor de diferenciación.

Ante una nutrida representación institucional y empresarial de Castilla-La Mancha, Goirigolzarri ha destacado "la cercanía" de CaixaBank a las personas, empresas e instituciones castellano-manchegas y ha subrayado que Virgen de las Viñas es "una referencia empresarial en calidad y en innovación a nivel internacional, en un sector agro que es fundamental en nuestra economía", así como "referencia en el desarrollo social y cultural de la región", algo que, por sus orígenes, "compartimos en CaixaBank".

Además, ha puesto en valor la trayectoria de unos premios "muy importantes" para los artistas y periodistas que participan y, también, "para la cultura de los pueblos y de los castellanomanchegos".

Premio a la cobertura informativa de la DANA

El Certamen Cultural Nacional Virgen de las Viñas, cuyo Comité de Honor preside Felipe VI, se creó en 2001 y ha celebrado este jueves su XXIII edición. CaixaBank ha patrocinado, un año más, el premio de Periodismo que ha reconocido la labor de todos los periodistas, informadores y medios de comunicación que han trabajado sobre el terreno tras el paso de la DANA que asoló Valencia y también parte de Castilla-La Mancha y Andalucía.

El jurado ha reconocido la "profesionalidad y entrega" de los profesionales de la comunicación para desarrollar la extensa cobertura informativa y acercar a los ciudadanos la magnitud de la tragedia. En representación de todos ellos, esta distinción ha recaído en la Asociación de Periodistas de Albacete, la provincia más afectada por la DANA en Castilla-La Mancha.