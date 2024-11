La primera planta solar híbrida del mundo ya funciona en Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado en miércoles en el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC) de Puertollano (Ciudad Real), la primera planta solar híbrida del mundo capaz de generar energía combinando recursos fotovoltaicos y térmicos.

Esta instalación, que posibilita un mayor aprovechamiento de los recursos solares, está compuesta por 250 paneles de dos metros cuadrados y una torre de concentración de 30 metros capaces de generar 300 kilovatios de energía eléctrica marcando un nuevo camino en la producción de energías limpias.

Durante el acto de inauguración, Page ha agradecido el compromiso de Bluesolar y ha destacado el papel que tiene este proyecto en la estrategia de energía sostenible que tiene Castilla-La Mancha.

En este sentido, el presidente castellano-manchego ha insistido en que la apuesta por la innovación y la investigación en este campo "no debe ser una opción", por lo que ha afeado otros planteamientos políticos que según ha asegurado actúan en el "cortoplacismo".

"Producir energía es importante, pero ese no es el negocio de España. España no tiene que hincharse a hacer energía renovable para venderla afuera. Eso le viene bien a los que la operan, pero ese no es el negocio del país", ha planteado García-Page.

De ahí que haya defendido que "si nosotros tenemos la energía renovable, es más razonable apostar porque las industrias que quieran beneficiarse de este plus de competitividad se instalen en este país" y que de esta manera revierta en la creación de puestos de trabajo.

En los mismos términos, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha agradecido al grupo Ghenova, propietaria de la empresa Bluesolar, la confianza depositada en Castilla-La Mancha para poner en marcha este proyecto en el ISFOC, un instituto del que ha reivindicado su carácter "innovador".

Un momento de la intervención de Mercedes Gómez.

Aprovechando la presencia del CEO de Ghenova, Francisco Cuerva, Gómez le ha lanzado el guante para que el grupo también instale en el ISFOC la fábrica de vidrios dicroicos que está proyecto.

A juicio de la consejera, este recurso fortalecería aún más la planta inaugurada, que ha calificado de "única en el mundo" por su capacidad de generar electricidad de manera ininterrumpida.

"Tecnología que hará historia"

Por su parte, el presidente de Bluesolar y CEO de Ghenova, Francisco Cuerva, se ha mostrado entusiasmado al ver este proyecto en marcha.

"Hoy no inauguramos una planta termosolar más, sino una tecnología que hará historia", ha asegurado Cuerva, quien enfatizado la capacidad de los paneles instalados para dividir la luz y aprovechar cada rayo solar tanto para energía eléctrica como térmica, incluso en ausencia de sol.

Por último, el alcaide de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha celebrado la elección de la ciudad como sede de esta iniciativa porque "estas buenas noticias fortalecen el tejido empresarial y reafirman el compromiso con una economía sostenible y circular".