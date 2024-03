La Junta declarará como "prioritario" el proyecto de acero verde de Hydnum Steel en Puertollano

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que antes de verano declarará como "proyecto prioritario" la planta de acero verde que la empresa Hydnum Steel quiere instalar en Puertollano.

Así lo ha anunciado durante su la inauguración de la reforma del Centro Integrado de Formación Profesional 'Virgen de Gracia', donde ha detallado que en estos días se acaba la recogida de información para llevar a cabo un trámite que es "la acción de prioridad más absoluta que ha habido en la comunidad".

El objetivo es que la empresa "tenga acceso a los máximos márgenes de ayudas y se recorten plazos". "Una acería verde que será una referencia en la Unión Europea al ser un proyecto novedoso. Va a costar, pero si el proyecto sale bien podemos estar hablando de un renacimiento espectacular, porque no va a ser el único proyecto que venga y es un proyecto imán de los que traen muchos más", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que la llegada de empresas se produce "al calor de la estabilidad" que existe en la comunidad. "La política no es solo eso que se ve en Madrid y no es solo lo que pasa de la M-30 para adentro. No es solo el ruido infernal que ahora mismo se vive en España, que es verdaderamente atronador y que no sé dónde podrá acabar", ha lamentado el líder regional.

"Castilla-La Mancha tiene estrategia, discurso y oferta. Tenemos hasta que estar presionando todos los días y llamando al Gobierno para que nos abran. Solo faltaría que, siendo aquí los principales productores de energía renovable, a la hora de luego enganchar nuestras empresas les falte el enganche posible. Eso es algo que tiene que quedar despejado y arreglado y tenemos el compromiso de la vicepresidenta Ribera", ha reconocido.

Fuente Agria de Puertollano

Por otro lado, el presidente castellano-manchego ha adelantado que el Gobierno regional va declarar Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, a la Fuente Agria de Puertollano.

"Es un símbolo, no solo de Puertollano, sino de todos. Se aprobará la declaración para otorgarle el mayor grado de protección patrimonial", ha precisado.

Por último, ha destacado que Puertollano tenga "un claro concepto de sí misma en comparación con otros lugares de la comunidad". "Vas por muchos sitios donde la gente no sabe exactamente si está viviendo aquí o está viviendo allá. De hecho, tenemos algunos sitios en la región que no saben si están en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad de Castilla-La Mancha. A veces los movimientos de población producen desarraigo. Pero en Puertollano la gente tiene sus raíces mineras, su raíz industrial", ha sentenciado.