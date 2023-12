Los secretos de la ceramista de Talavera de la Reina que vende 1.000 bolas de Navidad al año

La fundadora del taller de cerámica artística San Ginés, de Talavera de la Reina, Mónica García del Pino, hizo su primera bola de Navidad de cerámica cuando era niña, y aún la conserva sin cocer, pero en la actualidad salen de los hornos a los árboles de los compradores más de 1.000 bolas al año.

"Cuando era pequeña simplemente cogí un cuenco como molde e hice una bola que todavía conservo sin cocer", ha confesado García en declaraciones a EFE en las que ha asegurado que su idea no se hizo realidad hasta hace cinco años porque con el trabajo diario del taller no tenía tiempo y solo podían hacía pruebas "en ratos perdidos" hasta que encontraron el punto exacto para que las bolas no pesaran mucho.

El punto exacto del que habla son 150 gramos la bola pequeña de siete centímetros de diámetro y 170 gramos la bola grande de nueve centímetros de diámetro, "ese fue el equilibro para que la pared fuese muy finita, pero lo suficiente gruesa como para que al desmoldar la pieza no se partiera", ha detallado.

Bolas de Navidad de San Ginés. Foto: Cerámica San Ginés.

En este sentido, ha explicado que el proceso de encontrar lo que buscaba no era complicado puesto que el objetivo era una bola, lo único que tenían que pensar eran los materiales, la técnica, la cocción y la decoración de cada pieza.

Hasta 5 días para una bola

En pintar cada bola se tarda aproximadamente una hora y media, pero antes hay que hacer el molde para que la pieza coja grosor, dejar que se seque, se lija, se esmalta y ya se pinta para luego volver al horno a una temperatura de 1.000 grados centígrados, un proceso en total que puede llevar hasta 5 días.

"Son piezas que llevan muchísima elaboración y muchísimo trabajo. Además, una bola pequeñita lleva casi el mismo tiempo que una grande", ha señalado García, quien añade que en San Gines la decoración consiste en motivos típicos de Talavera como los pabellones o las flores, mientras que otras son más geométricas y modernas porque "hay a gente que no le gusta lo típico", ha asegurado.

Las bolas pueden personalizarse, pues San Gines cuenta con una página exclusiva donde se pueden comprar todo tipo de bolas desde las navideñas con un Papá Noel hasta las típicas con rosetones de Talavera o de flores y personalizadas con nombres o fechas.

Mil bolas al año

La acogida de las bolas en Talavera fue "un éxito enorme", pero no solo entre los talaveranos pues se venden durante todo el año porque hay gente que le gusta coleccionarlas y les da igual que sea verano o primavera. "Sí, han tenido bastante éxito son fáciles de vender", ha resaltado.

Tal fue el éxito de las bolas que en la actualidad otros maestros artesanos de Talavera y comarca también las realizan. "Siempre he dicho que si te copian es porque lo estás haciendo bien porque si lo haces mal, no te copian. Aunque el mercado está abierto a todo tipo de artículos y a todo tipo de trabajadores".

En Italia también se hacen bolas de Navidad, pero de formas "diferentes y más complicadas. Ha revelado que se pueden llegar a vender más de mil bolas en un solo año, algo que a ella personalmente le hace "sentir bien".

El precio ronda entre los 35 y los 58 euros, una cantidad que para algunos es "muy caro" y para otros "realmente no tienen precio", y es que "no son caras sino costosas de realizar".

"Yo les diría a las personas que piensan que son caras que vengan al taller a ver todo el proceso, la cantidad de manos por las que pasa, lo que se invierte y las roturas que se tienen", ha dicho la ceramista.

Sigue los temas que te interesan