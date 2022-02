El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha presentado el estudio de viabilidad del Puerto Seco y la Plataforma Logística de Albacete, ofreciendo unas cifras que pasan por casi 50 millones de euros de inversión entre los dos extremos para unos ingresos anuales que rozarían los 9 millones anuales en tres décadas.

En concreto, para el Puerto Seco se augura una inversión de 8 millones de euros para infraestructura y equipos con previsión de generar 2,4 millones anuales hasta el año 2051.

El desarrollo de la plataforma logística, de su lado, supone una inversión de 41,93 millones de euros, llegando a plantear unos ingresos anuales siempre superiores a los 1,8 millones de euros, alcanzando los 6,4 millones hasta el año 2051, con un resultado positivo de ingresos frente a gastos en todos los ejercicios.

Se han estudiado varios modelos con la implicación de actores públicos y privados, destacando el desarrollo de concesión a terceros a través de una autoridad pública. También se estudian distintos modelos de gestión de la Plataforma, abriendo la puerta a una colaboración público-privada que venga a compartir gestión y comercialización.

"Lo que se inició hace prácticamente un año con vocación de unidad, de futuro, de resolver problemas y no agravarlos en una sociedad que bastante tiene con una pandemia durísima, da un paso, sin prisa pero sin pausa, para conseguir que Albacete sea una ciudad competitiva en materia logística e industrial", ha apuntado.

120.000 contenedores

En un acto que ha concentrado a una gran representación del sector empresarial de Albacete, Hernando ha ofrecido los principales datos de este estudio, que revela que el futuro puerto podría llegar a acoger de forma directa cerca de 120.000 contenedores.

Una nueva área logística en la ciudad que se llevará a cabo en dos fases, ocupando la primera una superficie de más de 400.000 metros cuadrados, de los cuales 282.000 serán de superficie útil comercializable.

Hernando, que ha agradecido la asistencia de todos los invitados, ha excusado la ausencia del presidente regional, Emiliano García-Page, quien a última hora ha tenido que modificar su agenda para acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Puertollano. "No está en cuerpo pero está en alma", ha aseverado Hernando.

Ubicación y diseño

La ubicación y el diseño preliminar del Puerto Seco y de la plataforma logística de Albacete ha sido consensuada con la empresa tractora del proyecto, Cereales Candero, y está en pleno corredor ferroviario entre Madrid y Levante y en la confluencia entre A-30, A-31 y el trazado de la inminente A-32, actualmente en obras.

Para este estudio se han fijado en otros desarrollos logísticos similares conectados con puertos marítimos como el caso del País Vasco o el Nodo Zaragoza. Además, se ha llevado a cabo un estudio de mercado, una proyección de la demanda, una evaluación de alternativas de modelos de gestión y un estudio de pre-viabilidad, análisis que han dado un resultado optimista de cara a la puesta en marcha de la plataforma.

Tal y como ha defendido Hernando, la ciudad de Albacete tiene una "situación privilegiada" dentro del país, y este proyecto quiere servir para "renovar la apuesta del Gobierno por ser un nudo de referencia" entre Madrid y Levante en uno de los ejes ferroviarios principales de la península.

El 84% del tráfico previsto tendrá como principal mercado el puerto de Valencia, mientras que el 16% restante se fijará en Alicante.

Este eje se ha diseñado para plantear trenes más largos de hasta 750 metros, extremo para el que el puerto de Valencia ya trabaja pensando en ampliar la longitud máximo que puede permitir en los convoyes. En concreto, se están invirtiendo 125 millones de euros para mejorar la accesibilidad ferroviaria.

Este proyecto, según detalla el consejero, cuenta con "multitud de actores interesados" con intereses diversos, desde navieras hasta operadores portuarios, pasando por promotores de infraestructuras ferroviarias como Adif.

Contactos

Los contactos hasta perfilar esta estrategia han pasado por varios encuentros relevantes para encontrar potenciales usuarios de la infraestructura, como Conterail, Transportes Caudete, Incarlopsa, Airbus, Arcos o Eiffage, pertenecientes a sectores cargadores, logísticos y portuarios.

Nacho Hernando ha querido agradecer a las asociaciones empresariales y a los sindicatos de clase el trabajo realizado y el "papel llevado a cabo", complementado por la representación de quienes "hoy en día están creando empleo y riqueza".

"Es importante que en proyectos como éste vayamos todos de la mano, porque trascienden", ha defendido Nacho Hernando, quien ha hecho extensivo su agradecimiento a los distintos partidos políticos que han estado presentes en una presentación de "un proyecto para Albacete, para Castilla-La Mancha y para España".

El presidente del Grupo Candelo --impulsor del proyecto--, Antonio Martínez Luján, ha tomado la palabra en el acto para asegurar que esto es "el principio de un sueño que empieza a ser una realidad".

"No me gusta escribir nada cuando hablo, porque cuando uno no escribe habla desde el corazón. Y cuando las cosas salen desde dentro es porque están maduras, porque fluyen", ha dicho al inicio de su alocución. Un proyecto con "miles de personas ávidas de pequeños brotes de esperanza".

Martínez Luján, que ha querido dar las gracias a todos los presentes, desde el sector empresarial hasta el público, ha aludido al presidente regional, Emiliano García-Page, quien a pesar de su ausencia obligada, ha mostrado su compromiso para arropar a este proyecto en sus próximos movimientos.

Una "tierra de paso"

El presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ha reivindicado su territorio como una tierra "de paso" que está "en el centro", algo que "hay que aprovechar".

"Queremos que las cosas importantes pasen aquí. Ahora queremos también ser tierra de parada y de fonda. Queremos que se apueste por Albacete", ha reclamado Cabañero.

Pero ahora, "todas las instituciones trabajan convencidas por lo mismo", convencidas por "redistribuir la riqueza para acabar con la pobreza".

Se pretende por tanto "crear oportunidades" entre todos, pero también de la mano del sector privado. "No solo no pondremos trabas, sino que removeremos las que existan para facilitar el emprendimiento".

"Trascenderá fronteras"

El alcalde de la ciudad, Emilio Sáez, ha cerrado el acto reivindicando una "comunión total" de partidos e instituciones para garantizar el futuro de este proyecto, que "trascenderá las fronteras" de la ciudad más poblada de la región para generar también riqueza en su entorno.

"Estamos ante una realidad imparable, no competimos contra nadie, pero es que Albacete es Albacete y está donde está, y tenemos que ser capaces de unir el Mediterráneo con el Atlántico, el Levante con el centro y ser una estrategia intermodal para acercarnos a Europa", ha reclamado.

Ahora toca remar para que el proyecto "vea la luz lo antes posible", y para ello, a través de la fórmula de Proyecto de Singular Interés, se agilizarán todos los trámites, también los que depende de su gestión municipal.

