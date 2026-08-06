UGT Castilla-La Mancha pide un mapa público para evaluar los planes de igualdad en ayuntamientos y diputaciones

UGT Servicios Públicos ha advertido de que los planes de igualdad son una herramienta clave para mejorar las condiciones laborales, pero ha denunciado que para muchas administraciones públicas —como también ocurre en las empresas privadas— "termina cuando se firma y se registra, sin que exista un compromiso serio para dotarlo de medios, seguimiento o evaluación de los resultados".

La secretaria de Mujer e Igualdad de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Lola Hernández, ha lamentado que muchos de estos planes se queden en un cumplimiento puramente formal y ha reclamado a la Junta de Comunidades y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) la elaboración de un mapa público y actualizado de los planes de igualdad en ayuntamientos y diputaciones.

El objetivo es comprobar si estos planes cuentan con diagnóstico, evaluación y comisiones de seguimiento. "También sería preciso comprobar si las entidades están adoptando las medidas para corregir las desigualdades", ha señalado Hernández. En Castilla-La Mancha, esa desigualdad se refleja en una brecha salarial del 15,1 % en el sector público.

Hernández también ha reclamado mayor transparencia y ha propuesto que, del mismo modo que el Gobierno regional ha impulsado una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad, dé "un paso más" con la creación de una red de entidades locales por la igualdad real y retributiva.

UGT ha advertido de que la desigualdad laboral va mucho más allá de la brecha salarial y no se limita a las reivindicaciones del 8 de marzo. También aflora en "el acceso al empleo estable, la parcialidad, las interrupciones de la carrera profesional, las dificultades para promocionar o formarse, el reparto desigual de los cuidados y la infravaloración de los trabajos feminizados".

UGT ha instado a administraciones, fundaciones y entidades públicas a "tomarse en serio" la elaboración y aplicación de los planes de igualdad, con la participación efectiva de la representación sindical y el apoyo de profesionales especializados en igualdad retributiva y valoración de puestos de trabajo.

"No aceptamos elegir entre ningún plan y cualquier plan. Queremos un plan necesario, negociado y útil. No queremos planes para cubrir un expediente o quedar archivados hasta su renovación, sino medidas capaces de producir cambios reales en los centros de trabajo", ha reivindicado Hernández.

Los cuidados, un ámbito feminizado

La responsabilidad también se ha referido al sector de los cuidados, donde ha señalado que los planes de igualdad no bastan para resolver problemas estructurales como la falta de personal, la temporalidad, los bajos salarios o la insuficiente financiación.

Sin embargo, ha defendido que sí deben evaluar cómo afectan estas carencias a las plantillas e incorporar medidas para reducir las desigualdades. "No puede haber cuidados dignos con empleos indignos", ha afirmado.

Además, ha defendido que una administración no es ejemplar por proclamarse igualitaria, sino por demostrar que negocia, aplica, informa, evalúa y corrige sus planes de igualdad. Como ejemplo, ha señalado el caso del Ayuntamiento de Toledo, cuyo plan para el periodo 2024-2027, según ha denunciado, carece de información pública sobre su grado de ejecución y las medidas adoptadas.

UGT Servicios Públicos reclama diagnósticos rigurosos, negociación efectiva, medidas adaptadas a cada centro de trabajo, responsables identificados, calendarios, indicadores, recursos humanos y económicos suficientes, comisiones de seguimiento activas y evaluaciones periódicas que permitan corregir las medidas que no den resultados.

"La igualdad no se firma: se aplica. Firmar es comprometerse; cumplir es transformar", ha concluido Hernández.