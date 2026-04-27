UGT y CCOO exigirán el 1 de mayo que los "récords" de la economía "se trasladen a las familias" de Castilla-La Mancha

Los sindicatos UGT y CCOO de Castilla-La Mancha han presentado los actos por el Día del Trabajo que se celebrarán en diferentes localidades de la comunidad autónoma. Con el lema Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia, ambas organizaciones han señalado las claves locales y globales que marcan al Primero de Mayo "más reivindicativo de los últimos años".

La localidad de Puertollano (Ciudad Real) acogerá, a las 12:00 horas, la manifestación regional. En el mismo horario comenzarán las marchas en Albacete, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Cuenca y Guadalajara. La protesta en Toledo se iniciará a las 11:00 horas.

La secretaria general de UGT en la comunidad autónoma, Lola Alcónez, ha aludido a un escenario "lleno de conflictos que contribuyen a la escalada continuada de los precios". El repunte de la inflación es una de las principales amenazas para miles de trabajadores, un problema que se concreta en el incremento de la cesta de la compra o los combustibles.

Además de la dimensión económica de las guerras, ambas centrales han insistido en su defensa de la paz y el derecho internacional como respuesta a los diferentes conflictos abiertos en el este de Europa, Oriente Próximo o el África subsahariana.

"Queremos hablar de salarios: la economía crece, pero no revierte en la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras", ha lamentado Alcónez. Desde UGT apremian a la patronal a mejorar las retribuciones a través de la negociación colectiva, también a que "traigan propuestas definidas" para afrontar la renovación de los convenios pendientes.

Si no se producen avances, "habrá más huelgas", ha advertido la máxima responsable de UGT en la región.

En la misma línea, la representante del sindicato en la provincia de Toledo, Silvia Pérez, ha censurado los "muy bajos" salarios que caracterizan al mercado laboral de la región, con "sectores muy precarizados y empresas que abusan de la subcontratación".

Además, ha señalado la existencia de "muchas pequeñas empresas sin representación sindical" y ha reprochado el "abuso del contrato parcial", una modalidad que "suele afectar a mujeres". Como receta, Pérez ha urgido al Gobierno de España a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional.

En términos similares se ha manifestado el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega. "Este es un momento decisivo y complicado. Afrontamos el mayor riesgo de involución democrática y social en muchos años".

Ortega ha reclamado que la situación macroeconómica favorable "se traslade al bolsillo de las familias". Desde CCOO entienden que los "récords" que registran algunos indicadores y muchas empresas permiten "profundizar" en la capacidad adquisitiva.

Entretanto, el esfuerzo facilitaría que los salarios en Castilla-La Mancha "crezcan por encima de la media nacional" y diluyan una brecha desfavorable para los profesionales de la región.

CCOO se opone a la "paralización de la negociación" y plantea subidas de sueldos de entre un 4 y un 7 %. "No puede haber unas 400.000 personas en la región con salarios estancados durante demasiado tiempo".

Al mismo tiempo, el responsable de CCOO ha asegurado que la sociedad "necesita más derechos y más cohesión social", una invocación que apunta a las "propuestas reaccionarias" que han emergido en la esfera internacional y también en España, unas propuestas que "vemos cómo el PP las abraza".

Que enfermar no sea "penalizado"

El responsable de CCOO en la provincia de Toledo, Federico Pérez, ha rechazado las "cifras escandalosas e inciertas" que ha aportado la patronal sobre el absentismo laboral y ha advertido contra un "discurso interesado" que esconde un hipotético recorte de la prestación asociada.

"Tenemos derecho a no ser penalizados cuando caemos enfermos", ha proclamado Pérez. Al mismo tiempo, ha relacionado esta actitud con la "paralización de toda la negociación colectiva", otro hecho que "tampoco es casual".

Según Pérez, el afán de la patronal con las ausencias de los trabajadores "lo único que busca es reducir derechos de los trabajadores".

Por su parte, Alcónez ha criticado el "mal llamado absentismo" y ha demandado "una visión integral de lo que está sucediendo" a miles de trabajadores. La combinación de horas extra, falta de control horario e incremento de la carga de trabajo explican el aumento de bajas, un cóctel para el que ha exigido "solución".