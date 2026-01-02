Castilla-La Mancha convoca ayudas a empresas que lleven a cabo acciones de formación profesional con desempleados

La Dirección General de Formación Profesional en el Ámbito Laboral ha aprobado la convocatoria de concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional en el ámbito laboral por parte de personas desempleadas, con compromiso de contratación para la anualidad de 2026.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará este sábado y finalizará el 30 de noviembre de 2026.

Según el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se podrán beneficiar de la ayuda las entidades de formación, públicas o privadas, que cumplan los requisitos de acreditación e inscripción en el Registro de entidades.

Las empresas que faciliten la realización de prácticas profesionales no laborales podrán ser beneficiarias de las compensaciones económicas en los términos previstos en los artículos 37 y 38 de la Orden 178/2020, de 19 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

La ayuda se extrae de fondos finalistas del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal, con un total de tres millones de euros.

Solicitudes

Las solicitudes se presentarán de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario incluido como 'Anexo I' de la sede electrónica de la Administración de la Junta (www. jccm.es Código Siaci de búsqueda SL8A).

La cuantía máxima de subvención a conceder por cada acción formativa se determinará mediante el producto del número de horas de la misma por el número de alumnos y por el importe del módulo correspondiente.

El plazo para la presentación de solicitudes para la concesión directa de las becas y ayudas para las personas trabajadoras desempleadas que realicen la formación o las prácticas profesionales no laborales será de un mes desde su incorporación a la acción formativa.