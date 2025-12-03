Castilla-La Mancha generará más de 20.000 empleos durante la campaña navideña, un 2,2 % más que hace un año

Castilla-La Mancha generará unos 20.170 empleos durante la campaña navideña, una cifra que supone un incremento del 2,2 % respecto al año pasado, cuando se formalizaron 19.735 nuevos contratos.

Esta es la previsión que hace Randstad, empresa que ha lanzado sus previsiones de contratación en los sectores de comercio, hostelería y logística y transporte entre el Black Friday y Reyes.

Por provincias, Ciudad Real liderará el crecimiento con un 8,5% más de incorporaciones que el año pasado (2.690 frente a 2.480), seguida de Guadalajara, con un alza del 5,4% (6.180), y Albacete, que crecerá un 2,5% (2.485).

En cambio, Cuenca y Toledo registrarán leves descensos, del 1,2% y 1,8% respectivamente, alcanzando 1.255 y 7.560 contratos.

“La campaña navideña es uno de los momentos de mayor dinamismo en el mercado laboral, con un importante aumento de las contrataciones impulsado por el auge del consumo y la intensa actividad en sectores clave, como el comercio, la logística y la hostelería. Este ejercicio las previsiones de Randstad mantienen la tendencia creciente a la contratación por esta fecha como consecuencia de la buena marcha de la economía y el consumo”, ha señalado Juan Muñoz, director regional de Trabajo Temporal de la zona Centro en Randstad.

Muñoz ha insistido en que "en esta campaña navideña se mantiene el dinamismo en el mercado laboral de los últimos años, especialmente en la hostelería, como consecuencia del buen momento que vive el turismo y que está atrayendo a múltiples regiones visitantes nacionales e internacionales por estas fechas”.

Estadísticas nacionales

A nivel nacional, Randstad prevé que la Navidad generará en nuestro país 452.950 nuevas contrataciones, un 4,7% más que la campaña del año pasado, cuando se firmaron un total de 432.609 contratos de trabajo.

En lo que se refiere a sectores, la hostelería será el sector que más contratos va a generar (174.190) y el que más crecerá, un 12,4% respecto al año anterior cuando se cerraron 154.965. Por su parte, el transporte y la logística, uno de los sectores más beneficiados por estas fechas, registrará cerca de 160.000 contratos, un 6,8% menos que el año anterior (171.200).

Finalmente, el comercio va a generar 119.000 contratos durante esta campaña, un 12,1% más que en 2024 (106.390). En cuanto al resto de los sectores, el transporte y la logística representan el 35,3% del total de vacantes, la hostelería un 38,4% y el comercio poco más del 26,3%.