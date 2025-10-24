Castilla-La Mancha crea 19.900 empleos en el tercer trimestre de 2025 pero tiene 2.800 parados más que hace un año

Castilla-La Mancha ha cerrado el tercer trimestre de 2025 (julio, agosto y septiembre) con 134.900 desempleados, 5.400 menos que en el anterior trimestre (-3,83 %) por lo que la tasa de paro ha descendido hasta el 12,55 %.

Así lo reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística que también recoge una cifra total de ocupación de 940.000 personas gracias a la incorporación de 19.900 personas al mercado laboral (2,16 %) en una oleada tradicionalmente alcista por el empuje de los contratos veraniegos.

En términos interanuales, Castilla-La Mancha exhibe una desaceleración al registrar 2.800 personas paradas más que en septiembre de 2024.

A nivel nacional, la ocupación en España ha marcado un nuevo récord de 22,38 millones de personas en buena medida gracias a la recuperación de 64.000 empleos en la industria y los 32.600 que se han incorporado a la construcción.

