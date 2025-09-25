Oferta de empleo en Toledo: Puy du Fou busca nuevo talento para formarlo y contratarlo

El parque temático más premiado del mundo situado a las afueras de la ciudad de Toledo, Puy du Fou, ha lanzado una oferta de empleo en pro de captar jinetes para sus espectáculos. Buscan personas apasionadas por la equitación que deseen formarse a través del II Curso de Jinetes de Espectáculo.

Importante, esta formación incluye un compromiso de contratación por parte de la entidad. La convocatoria está dirigida a desempleados aunque puede participar cualquier ciudadano siempre y cuando cuente con conocimientos previos en dicha disciplina.

Los interesados deberán enviar su currículum vitae (CV) a la dirección rhespana@puydufou.com. Es crucial indicar en el asunto de mensaje "Escuela de Jinetes" para que la candidatura sea gestionada correctamente por el departamento asignado.

Los seleccionados recibirán un curso de 390 horas que se impartirá en el propio parque del 3 de noviembre de 2025 al 10 de marzo de 2026. Al finalizar la formación con éxito, los participantes podrán firmar un contrato y formar parte del prestigioso elenco de Puy du Fou España.

El contenido del curso abarca desde la doma clásica, el trabajo a pie hasta técnicas como el volteo que se emplean en los propios espectáculos. Además, hay un módulo de contenidos dedicado al cuidado y bienestar del animal.

Sin duda, esta convocatoria es una oportunidad única para unirse a la plantilla de uno de los destinos de ocio más destacados del país. Sólo en el 2024, más de 1,5 millones de personas visitaron Puy du Fou.