Castilla-La Mancha impulsa 'Horizonte Empleo' para fomentar ayudas a la inserción laboral y creación de empleo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado el inminente lanzamiento del programa 'Horizonte Empleo', que destinará 4,9 millones de euros para mejorar la inserción laboral de jóvenes menores de 30 años y de personas mayores de 45 años en la región.

La iniciativa ofrecerá experiencias laborales en empresas, entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, con ayudas de hasta 12.000 euros por contrato.

El anuncio lo ha realizado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante el acto de conmemoración del 25 aniversario del Plan de Empleo de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, celebrado este viernes en Toledo.

En este contexto, la responsable autonómica ha subrayado que el nuevo programa del Ejecutivo regional busca complementar el esfuerzo que entidades sociales como Cruz Roja llevan a cabo desde hace décadas para apoyar a colectivos con más dificultades de acceso al mercado laboral.

Papel humanitario

Franco ha puesto en valor el papel desempeñado por la organización humanitaria y ha recordado que, en estos 25 años, más de 70.000 personas han recibido apoyo de Cruz Roja en materia de empleo y cerca de 50.000 han sido formadas.

De esta manera, ha contribuido a que unas 25.000 personas hayan conseguido un contrato laboral en colaboración con 9.000 empresas de la región.

"El compromiso de Cruz Roja es también el nuestro. Compartimos sus objetivos y trabajamos de manera directa en su desarrollo, con un apoyo que en muchos casos es único en España", ha afirmado.

Líderes

La consejera ha destacado que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que concede ayudas de cofinanciación para garantizar la ejecución de los proyectos sociales presentados en el marco del Fondo Social Europeo+, con una aportación de 2,4 millones de euros este año. En el caso de Cruz Roja, esa ayuda asciende a 640.000 euros.

Acto Cruz Roja JCCM

Por su parte, el presidente de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Jesús Esteban Ortega, ha señalado que la clave del éxito del plan radica en la alianza con las empresas, que ha permitido alcanzar tasas de inserción laboral de entre el 30 y el 40 %.

Nuevos retos

"Sin formación no hay empleo y sin empleo no hay integración social", ha asegurado, recordando que el programa nació dirigido a inmigrantes y que, con el tiempo, se ha abierto a otros colectivos vulnerables como mujeres y jóvenes.

Esteban también ha advertido de los nuevos retos que afronta el mercado laboral, como la irrupción de la Inteligencia Artificial, y reafirmó el compromiso de la organización en seguir adaptando sus programas a las transformaciones tecnológicas y sociales.

Presentación Cruz Roja JCCM

La consejera ha recordado, además, el fuerte crecimiento que ha experimentado la población activa en la región en el último cuarto de siglo: desde 698.500 personas en el año 2000 a 1.060.400 en la actualidad, lo que supone un aumento de casi 362.000 personas.