Los castellanomanchegos trabajan tranquilos: solo un 17 % sufre estrés laboral frecuente y un 19 % nunca lo ha padecido

La vuelta a la rutina en septiembre no pesa igual en todas las comunidades autónomas. Según un estudio elaborado por Randstad, Castilla-La Mancha se encuentra entre las regiones donde los trabajadores declaran niveles de estrés más bajos, solo por detrás de Baleares, Navarra y Murcia.

El informe, realizado a partir de una encuesta a más de 4.300 personas, revela que únicamente un 17,2 % de los empleados castellanomanchegos reconoce sentirse estresado de forma continua o frecuente por motivos profesionales, frente al 21,2 % registrado a nivel nacional.

En Castilla-La Mancha, un 3,94 % de los trabajadores asegura estar "siempre" estresado, mientras que un 13,3% lo está "frecuentemente".

Por otro lado, el 34,24 % dice sentir estrés "a veces", el 29,31 % "rara vez" y un 19,21 % asegura que "nunca" lo ha experimentado en su ámbito laboral.

La encuesta también refleja que, aunque los niveles de estrés frecuentes en la región son inferiores a la media nacional, todavía más de uno de cada tres empleados declara sufrirlo de manera ocasional.

Datos nacionales

En el conjunto del país, Asturias (25,2 %), Galicia (24,7 %) y Canarias (24,3 %) se sitúan a la cabeza del ranking del estrés laboral, con uno de cada cuatro empleados afectados.

En el extremo opuesto, destacan Baleares (11,1 %), Navarra (13 %) y Murcia (16,23 %) como los territorios con mejores indicadores en cuanto al bienestar emocional vinculado al trabajo.

Además, el estudio advierte de que la falta de desconexión laboral impacta directamente en la salud y el bienestar de la población activa.

Hasta el 79 % de los encuestados reconoce que este factor condiciona de manera notable su equilibrio personal.