Julio García, experto: "Estas son las cinco claves para volver al trabajo sin traumas tras las vacaciones"

Agosto ya afronta su segunda quincena y quienes no han agotado ya sus vacaciones están a punto de hacerlo. Unos días en los que la vuelta a la actividad laboral se convierte en el mayor fantasma de los empleados.

El castellanomanchego experto en comunicación y expresión de la Fundación Casaverde, Julio García Gómez, ha desvelado cuáles son las claves para afrontar "una vuelta al trabajo sin traumas".

"En el momento en que nos planteamos el regreso a la vida laboral como una situación inquietante o abrumadora es cuando debemos poner en marcha un plan de aterrizaje con la estrategia más adecuada, optimismo y pensamientos positivos", explica el experto.

Cinco claves

Organiza una vuelta escalonada a la actividad laboral contactando con algunos colaboradores y compañeros unos días antes de la incorporación para ponerte y poneros al día.

Prioriza las tareas de lo más a lo menos importante. Fíjate objetivos a corto y medio plazo. No te agobies con las grandes decisiones y no te precipites en los pasos a seguir para alcanzar tus metas.

No te des un atracón de trabajo el primer día. Hazlo de forma progresiva y con método. Convierte el regreso en algo lúdico, pero responsable y no tan trascendente como pretendes que sea.

Respeta los horarios de trabajo, descanso, actividad física y ocio. Tómate tu tiempo para el aterrizaje y toma tierra sin precipitaciones.

Maneja el estrés con técnicas de relajación y respiración para el control emocional.

"La meta y el objetivo es disfrutar del trabajo. No es fácil alcanzarlo, pero si te lo propones, conseguirás el idóneo reencuentro con la vida laboral tras el verano", sentencia García Gómez.