Los trabajadores de Castilla-La Mancha cobran 580 euros menos que los de País Vasco

El salario medio de los trabajadores en Castilla-La Mancha es de 1.960,5 euros brutos, un 23 % menos que la comunidad con el dato más alto de España: País Vasco con 2.545,8 euros. Además, es un 17,7 % inferior al de la Comunidad de Madrid.

Así lo refleja el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística, que detalla que el salario medio mensual en España es de 2.128 euros brutos, un 8 % por encima de la media de Castilla-La Mancha.

Por ello, la secretaria de Empleo y Política Sindical de UGT de Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha lamentado que Castilla-La Mancha se mantenga en las posiciones "de cola" en cuanto a retribuciones de sus trabajadores. "Solo están por detrás Valencia, Andalucía, Murcia, Canarias y Extremadura", ha criticado.

Para el sindicato, lo más preocupante es el porcentaje de personas ocupadas que cobran muy bajos salarios, ya que el INE indica que el 20 % de los castellano-manchegos cobra apenas 1.100 euros brutos al mes, mientras un 10 % cobra unos 600 euros.

"Que sigan subiendo"

Sin embargo, para Carrascosa, la evolución de los salarios está siendo positiva y están aumentando gracias a pactos como el del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Asimismo, ha afirmado que tienen que seguir subiendo, sobre todo en regiones como Castilla-La Mancha.

"Una familia no puede subsistir con estos sueldos, más si cabe con el contexto inflacionista en el que nos encontramos. Estamos hablando de personas que, aún con un trabajo a jornada completa, no llegan a fin de mes. Y esto solo tiene un nombre: pobreza salarial, algo que no podemos permitir", ha concluido.

