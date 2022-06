Cómo escribir un currículum en tan solo dos páginas y que sea eficaz

El curriculum vitae es muy importante para conseguir un trabajo. Es el primer contacto que la empresa tendrá contigo, con el te empezará a conocer. Por eso, quieres que este sea adecuado y siga todas las normas y practicas más habituales. Una de ellas es que tu currículum no debería de ser más largo de 2 páginas. Todos los consejos sobre cómo hacer un currículum señalan este importante detalle y los seleccionadores de personal de distintas empresas están de acuerdo en que un buen currículum no debe ser más largo de una o dos páginas como máximo.

Sin embargo, si tienes muchos años de experiencia, acompañada de diversos cursos de formación, puede que te resulte difícil condensar toda la información en solo dos páginas. Estos son algunos trucos para no excederte de la longitud estándar.

Adapta tu currículum a la oferta de trabajo

Ajustar el contenido de tu CV a la oferta de trabajo es algo que deberías de hacer siempre, incluso aunque el tuyo no sea largo. Estudia la oferta de trabajo, si estas respondiendo a un anuncio de empleo, o analiza los tipos de requisitos que se piden para un puesto al que aspiras, si estás enviando tu candidatura de forma espontánea. Conociendo esa información podrás mostrar en tu currículum lo que está más relacionado con ese puesto y dejar fuera todo aquello que no tiene importancia para en esta ocasión. Herramientas como cv online permiten crear y organizar multiples versiones de CV para que puedas adaptar tu currículum a cada oferta de trabajo.

Utiliza viñetas en lugar de párrafos largos

Lo párrafos largos son difíciles de leer y ocupan espacio con palabras innecesarias. Lo ideal es utilizar viñetas y un lenguaje más esquemático, que va directamente al grano, sobre todo a la hora de describir tu experiencia.

Pon tus datos personales en una columna

Para ahorrar espacio, utiliza una columna en la parte izquierda del folio para poner tus datos personales. Serán visible y fáciles de encontrar para que contacten contigo y a la vez no ocuparán tanto espacio en el documento. Evita la información innecesaria e irrelevante, poniendo solo lo imprescindible, que son tus datos de contacto: nombre, dirección, teléfono y email.

Agrupa secciones

En lugar de tener una sección para formación y otra para formación complementaria agrupa todo dentro del mismo apartado, así ahorrarás el valioso espacio que ocupa el título del apartado. Las certificaciones también pueden tener cabida dentro de ese mismo apartado. Si tienes información suelta que podría ir aquí o allá, puedes crear un apartado “Otros datos” y agrupar todos esos datos sueltos en un solo apartado al final de tu currículum.

Utiliza un diseño diferente

Una plantilla de currículum con un diseño diferente puede cambiar por completo la extensión de tu currículum. Utiliza un tipo de letra y tamaño diferente, pero procura que este no sea demasiado pequeño, es importante que sea fácilmente legible. No prescindas de espacios y márgenes por querer meterlo todo en el currículum. No se trata solo de que no ocupe más de dos páginas, también debe poder leerse con facilidad. Mucha información amontonada no incita a la lectura.

