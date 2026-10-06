Paco Núñez acompaña a Asaja y su tractorada en Toledo: "Echando a Sánchez y echando a Page, gana el campo"

Paco Núñez se ha sumado este martes en Toledo a una nueva tractorada convocada por Asaja frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, bajo el lema 'Estáis matando al mundo rural', que ha reunido a 51 tractores y 1.500 personas, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.

El presidente de los 'populares' castellanomanchegos ha aprovechado la movilización para reivindicar que el PP es "el partido del campo" y reclamar políticas que permitan garantizar la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del mundo rural.

"Los agricultores y los ganaderos no pueden más y no llegan a final de mes", ha lamentado Núñez, que ha denunciado la falta de agua para el abastecimiento ganadero y el regadío o la ausencia de un plan de reutilización de aguas como algunos de los principales problemas que, a su juicio, afronta el sector.

Por ello, ha reclamado medidas para garantizar los recursos hídricos destinados a la agricultura y la ganadería en Castilla-La Mancha y ha defendido la regularización de los pozos de aguas prioritarias y la necesidad de nuevas inversiones en materia de regadíos.

Varios tractores circulando por las calles de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Para Núñez, la situación exige un cambio de rumbo tanto en Madrid como en Castilla-La Mancha. "Es fundamental que cambie el Gobierno de España y que cambie el Gobierno de Castilla-La Mancha para que haya un cambio en las políticas agrarias", ha defendido.

El líder del PP regional ha vinculado ese cambio a una eventual llegada de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de España y del PP a la Junta de Comunidades, con el objetivo de situar a agricultores y ganaderos "en el centro de la agenda agraria" y hacer que el campo sea rentable.

"Echando a Sánchez y echando a Page, gana el campo", ha rematado.

Críticas a la gestión de la PAC

El presidente del PP castellanomanchego también ha cargado contra la política agraria del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en relación con la Política Agraria Común (PAC).

"El Gobierno de Sánchez juega permanentemente con la PAC", ha afirmado Núñez, que ha reclamado que las decisiones sobre las ayudas agrarias tengan en cuenta las necesidades específicas de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.

A ello ha sumado el incremento de los costes de producción y el impacto de la inflación sobre las explotaciones. "Los agricultores y los ganaderos no pueden seguir trabajando a pérdidas", ha señalado.

David Moreno, entre los tractores. Vox

Por su parte, Vox también ha arropado la movilización de Asaja en Toledo. Los cuatro diputados regionales del partido han acudido a la protesta para reclamar medidas urgentes que garanticen la viabilidad económica de agricultores y ganaderos.

El portavoz del grupo, David Moreno, ha atribuido la situación del campo a las políticas del Gobierno regional y a las medidas vinculadas a la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. "Es inadmisible que quienes alimentan a las familias se vean abocados al cierre", ha afirmado, al tiempo que ha criticado la burocracia, los impuestos y las restricciones que, a su juicio, soporta el sector.

Vox ha reclamado, entre otras medidas, una reducción de impuestos y costes de explotación, nuevas infraestructuras hídricas, un Plan Hidrológico Nacional y agilizar el pago de las ayudas de la PAC. También ha pedido indemnizaciones por los daños provocados por la fauna cinegética y medidas para mejorar la gestión de la sanidad animal.

La formación ha defendido además la "soberanía alimentaria" y la "prioridad nacional" en el mercado alimentario y ha advertido de que la pérdida de rentabilidad del campo puede aumentar la dependencia de productos procedentes del exterior.

Respeto desde el PSOE

Mientras tanto, la diputada del grupo socialista en las Cortes regionales Paloma Jiménez ha trasladado en rueda de prensa el "respeto absoluto" a agricultores y ganaderos, "un sector esencial en Castilla-La Mancha", y ha asegurado que el Ejecutivo regional es consciente de su situación.

"Lo que nos parece completamente indignante es que el señor Núñez intente culpar al Gobierno de Emiliano García-Page cuando conoce que los problemas son a nivel nacional y que también se sufren en las comunidades autónomas que gobierna el PP", ha sostenido.

Jiménez ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el PSOE tienen claro que hay que defender una PAC que garantice la rentabilidad y el futuro del campo, mientras los 'populares' "nos tiene acostumbrados siempre a lo mismo, a traicionar los intereses de Castilla-La Mancha, como hace constantemente con el agua", ha remarcado.