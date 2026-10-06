Lizán culpa a Trump de los costes del combustible que "asfixian" al campo y alerta de los partidos que lo aplauden

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha responsabilizado este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del incremento de los costes del combustible que está afectando a la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, coincidiendo con la tractorada convocada por ASAJA frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.

El dirigente socialista ha advertido además de que un eventual Gobierno formado por PP y Vox "no le vendría bien" al sector agrario.

Martínez Lizán se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas tras firmar con representantes de entidades financieras la puesta en marcha del Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera.

El consejero ha señalado que el "verdadero caballo de batalla" del campo son actualmente los costes de los combustibles y los fertilizantes, que considera determinantes para la rentabilidad de las explotaciones. En este sentido, ha atribuido a Trump la responsabilidad de buena parte de este incremento de los costes de producción.

Según ha explicado, el presidente estadounidense "intenta arrogarse la intención de dirigir el mundo" y provocó una guerra en Irán que, a su juicio, ha supuesto "un antes y un después" en el aumento de los costes para agricultores y ganaderos. Sus declaraciones se han producido el mismo día en que ASAJA Castilla-La Mancha ha llevado sus reivindicaciones hasta Toledo

bajo el lema "Estáis matando el mundo rural". La organización agraria ha concentrado tractores y a cientos de agricultores y ganaderos frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible para reclamar soluciones ante el precio del gasóleo B, las exigencias normativas y los retrasos en las medidas relacionadas con la fauna cinegética.

ASAJA eleva la presión sobre la Junta

La organización agraria ha cifrado la movilización en cerca de 2.000 personas, unos 125 tractores y una treintena de autobuses procedentes de distintos puntos de Castilla-La Mancha. La Delegación del Gobierno, por su parte, ha situado la asistencia en 1.500 personas y 51 tractores.

El presidente regional de ASAJA, José María Fresneda, ha defendido que los agricultores y ganaderos deben "tomar la palabra" ante una situación que considera límite por la acumulación de problemas que afectan al sector. Entre ellos ha citado la falta de rentabilidad, los costes de producción, el acceso al agua, los daños provocados por la fauna silvestre, los incendios, la sanidad animal, la competencia de terceros países y la creciente burocracia.

Fresneda ha cargado especialmente contra la gestión de la Consejería y ha reclamado "libertad" para desarrollar la actividad agraria. También ha anunciado que las movilizaciones continuarán a partir de este martes para reclamar medidas sobre los incendios, la fauna silvestre y el acceso al agua.

"Queremos que la gente riegue, que a la gente no se le coman las hectáreas los conejos, que la gente pueda mantener sus costes de producción y se respete la ley de la cadena alimentaria", ha resumido.

En materia de agua, el responsable regional de ASAJA ha asegurado que comienza "un ciclo de movilizaciones" para que los agricultores puedan regar sus explotaciones con normalidad. También ha negado que exista actualmente un acuerdo en materia de incendios, aunque ha asegurado que la organización está dispuesta a alcanzarlo.

Defensa del Gobierno de Page

Frente a las críticas de ASAJA, Martínez Lizán ha defendido la actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha y ha asegurado que la Junta trabaja en soluciones para las dificultades burocráticas y administrativas, los problemas derivados de la fauna salvaje, los procesos de siega durante los periodos de riesgo de incendios y el acceso al agua.

"Es verdad que hay muchos problemas, pero también es verdad que hay un compromiso del Gobierno del presidente Page, que estamos constantemente intentando llegar a acuerdo y negociando situaciones que permitan el desarrollo de la actividad", ha afirmado.

El consejero también ha dirigido sus críticas hacia los partidos de la derecha y la extrema derecha. Ha alertado sobre las formaciones políticas que, a su juicio, "aplauden" las actuaciones de Donald Trump y ha sostenido que un Gobierno de PP y Vox no beneficiaría al campo de Castilla-La Mancha, un sector que, según ha recordado, representa aproximadamente una quinta parte del PIB regional.