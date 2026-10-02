Diez metros sin cultivar junto al monte, entre los avances del acuerdo de la Junta y el campo para evitar incendios en la siega

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concretado este viernes algunos de los puntos del acuerdo alcanzado con las organizaciones agrarias para compatibilizar las labores de siega con la prevención de incendios forestales, anunciado el pasado miércoles por el presidente regional, Emiliano García-Page.

Entre las medidas pactadas se encuentra la posibilidad de dejar una franja de seguridad de diez metros sin cultivar en las parcelas situadas junto a zonas forestales. Esta superficie podrá mantenerse en tierra desnuda o bien plantarse con girasol.

Además, el acuerdo contempla elevar de cinco a 20 hectáreas la superficie a partir de la cual se aplican las restricciones de 400 metros durante las épocas de riesgo alto y extremo de incendios.

Así lo ha explicado este viernes el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, durante su visita a la Cooperativa Vitivinícola San Isidro Labrador de Las Pedroñeras (Cuenca).

"Vamos a pasar de cinco a 20 hectáreas. Eso lo que implica es que el 50 por ciento de la superficie estará sin ningún tipo de restricción.

Dos medidas para facilitar la siega

Martínez Guijarro ha explicado que estas son las dos actuaciones incorporadas al acuerdo tras la reunión mantenida el pasado lunes entre representantes de UPA y ASAJA y responsables de las Consejerías de Agricultura y Desarrollo Sostenible.

La primera consiste en establecer una franja de diez metros sin cultivar en las parcelas perimetrales a las zonas forestales. Según ha detallado el vicepresidente primero, podrá tratarse de una franja de tierra desnuda o de una superficie en la que se plante girasol o cultivos similares a este.

La segunda modifica el umbral de superficie a partir del cual se contempla la aplicación de los 400 metros de restricciones durante los periodos de riesgo alto y extremo. El límite pasará de cinco a 20 hectáreas.

El Gobierno regional considera que estos cambios permitirán compatibilizar las necesidades de los agricultores con las medidas de prevención frente a los incendios.

"Son un ejemplo de voluntad del Gobierno regional de consensuar y buscar soluciones ante determinadas dificultades", ha afirmado Martínez Guijarro y que ha situado entre ellas la compatibilidad de las actividades de siega con la prevención de incendios forestales.

El vicepresidente primero ha señalado que, una vez alcanzado el acuerdo, ahora deberá trasladarse a la normativa que regula las campañas de extinción de incendios.

El acuerdo anunciado por Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya avanzó el pasado miércoles que su Gobierno había alcanzado un acuerdo con las organizaciones agrarias para hacer compatibles las condiciones de prevención de incendios con los trabajos de cosecha. En ese momento, los términos concretos todavía no se habían hecho públicos.

El anuncio se produjo después de las críticas del sector a las restricciones aplicadas durante los periodos de mayor riesgo de incendios.

ASAJA Toledo señaló entonces que, pese a las conversaciones mantenidas con la Administración, todavía no había un documento oficial que recogiera los compromisos y mantuvo la concentración convocada para el 6 de octubre en Toledo.

Ayudas europeas para modernizar

Martínez Guijarro ha realizado este anuncio durante su visita a la Cooperativa Vitivinícola San Isidro Labrador de Las Pedroñeras, que ha incorporado nueva maquinaria en los últimos años mediante diferentes programas de ayudas financiados con fondos europeos.

En concreto, a través de una ayuda del Grupo de Desarrollo Rural ADI El Záncara, con cargo a los fondos LEADER, la cooperativa ha mejorado su proceso de despalillado con nuevas tecnologías.

Esta maquinaria permite, según el Gobierno regional, reducir a la mitad el consumo de electricidad, además de mejorar la eficiencia energética y aumentar la calidad del producto final.

El vicepresidente primero ha destacado el papel de los Grupos de Desarrollo Rural en la movilización de fondos en los territorios rurales y ha recordado que durante la programación 2014-2022 se tramitaron más de 6.000 expedientes, con una inversión superior a los 520 millones de euros.