La tractorada de ASAJA del próximo 6 de octubre será en el Polígono de Toledo: "Estáis matando el mundo rural"
La marcha se iniciará a las 11:00 horas frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible (calle Estenilla)
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ASAJA Castilla-La Mancha ha concretado este jueves los detalles de la concentración agraria y ganadera fijada para el próximo 6 de octubre en Toledo titulada "Estáis matando el mundo rural".
Su presidente, José María Fresneda y la vicepresidenta, Blanca Corroto, han urgido a adoptar soluciones para garantizar la supervivencia de las explotaciones: "Cada vez resulta más difícil vivir y producir en nuestros pueblos".
Han puesto el foco en el desorbitado precio del gasóleo B como un lastre clave para la rentabilidad. "En un mes el agricultor tiene que pagar un sueldo al tractorista y cinco o seis sueldos al tractor. Su renta se va por el tubo de escape", ha denunciado Fresneda.
El presidente de ASAJA ha explicado que llenar un depósito de un tractor ronda los 560 euros e implica un desembolso anual superior a los 11.000 euros en trabajo intensivo. Por ello, exigen transparencia e inspección sobre unos impuestos que representan cerca del 50% de los que pagan por combustible.
En materia medioambiental, han arremetido contra las normas rígidas que impiden las labores de cosecha y los retrasos en las medidas frente a la fauna cinegética. "Nos queman vuestras normas", ha sentenciado Fresneda.
Detalles de la concentración
La marcha se iniciará a las 11:00 horas frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible (calle Estenilla) y contará con la presencia de tractores.
La concentración provocará cortes de tráfico en ambos sentidos entre la calle Río Guadalmena y la glorieta TO-23. Desde la organización han subrayado que el acceso al hospital no se verá afectado el próximo 6 de octubre.
"Lo único que queremos es que se escuche al campo, no pretendemos causar molestias", han asegurado Fresneda y Corroto.