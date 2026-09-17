La tractorada de ASAJA del próximo 6 de octubre será en el Polígono de Toledo: "Estáis matando el mundo rural"

ASAJA Castilla-La Mancha ha concretado este jueves los detalles de la concentración agraria y ganadera fijada para el próximo 6 de octubre en Toledo titulada "Estáis matando el mundo rural".

Su presidente, José María Fresneda y la vicepresidenta, Blanca Corroto, han urgido a adoptar soluciones para garantizar la supervivencia de las explotaciones: "Cada vez resulta más difícil vivir y producir en nuestros pueblos".

Han puesto el foco en el desorbitado precio del gasóleo B como un lastre clave para la rentabilidad. "En un mes el agricultor tiene que pagar un sueldo al tractorista y cinco o seis sueldos al tractor. Su renta se va por el tubo de escape", ha denunciado Fresneda.

Cartel de la concentración agraria y ganadera del próximo 6 de octubre en Toledo. ASAJA

El presidente de ASAJA ha explicado que llenar un depósito de un tractor ronda los 560 euros e implica un desembolso anual superior a los 11.000 euros en trabajo intensivo. Por ello, exigen transparencia e inspección sobre unos impuestos que representan cerca del 50% de los que pagan por combustible.

En materia medioambiental, han arremetido contra las normas rígidas que impiden las labores de cosecha y los retrasos en las medidas frente a la fauna cinegética. "Nos queman vuestras normas", ha sentenciado Fresneda.

Detalles de la concentración

La marcha se iniciará a las 11:00 horas frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible (calle Estenilla) y contará con la presencia de tractores.

La concentración provocará cortes de tráfico en ambos sentidos entre la calle Río Guadalmena y la glorieta TO-23. Desde la organización han subrayado que el acceso al hospital no se verá afectado el próximo 6 de octubre.

"Lo único que queremos es que se escuche al campo, no pretendemos causar molestias", han asegurado Fresneda y Corroto.