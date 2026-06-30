Pedro Barato, reelegido presidente de Asaja con el amplio respaldo del 90 % de los votos

Pedro Barato, natural de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), ha sido reelegido como presidente nacional de Asaja con el 90 % de los votos emitidos en la Asamblea General Extraordinaria celebrada este martes en Madrid.

Según Asaja se trata de "un resultado que renueva la confianza de los compromisarios en el actual presidente y avala la línea de trabajo de la organización para los próximos años".

Barato ha agradecido a los compromisarios la participación y el comportamiento ejemplar a lo largo del proceso electoral y ha puesto en valor el trabajo colectivo que a lo largo de estos años ha consolidado a la asociación como "la principal organización agraria del país".

Además, ha destacado las interlocuciones constantes de la organización con la Comisión Europea y ha agradecido a las consejerías de Baleares y de La Rioja su apoyo en el último acuerdo sobre fertilizantes, que ha permitido sumar 165 millones de euros adicionales para el sector agrario español.

"He sido y soy agricultor a tiempo pleno, con una empresa con siete trabajadores y mi seguridad social agraria como el primer día", ha afirmado.

Asimismo, ha abogado por seguir siendo una organización "netamente profesional" al servicio del que vive del campo y asume el riesgo de la actividad. Y ha resumido en cinco grandes prioridades el trabajo de los próximos años: el agua, la Política Agraria Común (PAC), los costes de producción, los precios y la mano de obra.

Y ha anunciado acciones inmediatas como la campaña promocional del aceite de oliva en Nueva York el próximo 22 de junio, dotada con 22 millones de euros, para combatir el impacto del arancel del 15 % impuesto por Estados Unidos.

Reforma de los Estatutos

Por último, Barato ha reivindicado la independencia y el carácter profesional de la organización y ha anunciado su intención de impulsar en este mandato una reforma de los estatutos para adecuar la organización a los retos de los próximos años.

Tras agradecer a los compromisarios la confianza renovada, ha mostrado su satisfacción por seguir presidiendo "la mejor organización agraria, no de España, sino de Europa".

Y ha emplazado al conjunto del sector a trabajar unidos en defensa de los intereses del agricultor y del ganadero profesional.