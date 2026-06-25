Page planteará en Bruselas elevar la inversión en relevo generacional de la PAC hasta un 10 %

El Gobierno de Castilla-La Mancha planteará en el pleno del Comité de las Regiones en Bruselas que se duplique hasta llegar al 10 % la inversión en políticas de relevo generacional incluidas dentro de la Política Agraria Común (PAC).

Así lo ha expresado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, que ha anunciado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, estará presente en una cita que tendrá lugar la próxima semana.

"Mientras la propuesta de la Unión Europea contempla destinar un 5 % de la PAC a estas políticas, Castilla-La Mancha plantea elevar esa cifra hasta el 10 %, con el objetivo de garantizar que ningún joven que quiera incorporarse a la actividad agraria se quede sin apoyo por falta de financiación", ha indicado.

Para Caballero, el relevo generacional no debe limitarse únicamente a la continuidad de las explotaciones familiares, sino que también debe facilitar la incorporación de jóvenes que no proceden del sector agrario ni del medio rural.

Y ha asegurado que la intervención de Page en el pleno del Comité Europeo de las Regiones supone "la culminación de un trabajo que llevamos desarrollando desde hace meses con el sector agroalimentario de la región y de toda Europa, como nos encargó el Comité Europeo de las Regiones al ser Castilla-La Mancha una referencia de éxito en la aplicación de políticas de relevo generacional".

"Vamos a defender un mayor presupuesto plurianual porque creemos que el que se ha presentado no tiene ninguna ambición ni puede afrontar los retos y las necesidades que tenemos por delante", ha indicado.

Oficina de Proyectos Europeos

Caballero ha hecho en anuncio en el marco del aniversario de la Oficina de Proyectos Europeos, que ha tenido "un importante porcentaje de éxito en las iniciativas que se han impulsado y acompañado", captando 3,2 millones de euros de ayudas.

Por su parte, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha explicado que la oficina impulsa acciones de formación, asistencia técnica especializada y trabajo de acompañamiento que se realiza con entidades, empresas, asociaciones e instituciones.

"Gracias a ello, cada vez son más los proyectos de la región que concurren a convocatorias europeas", ha expresado.