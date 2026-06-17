Maestre enmienda el plan de la Comisión Europea para la PAC y se opone a que termine "diluida dentro de un fondo único"

La eurodiputada socialista Cristina Maestre ha presentado una batería de enmiendas para proteger la Política Agraria Común (PAC) frente a la propuesta de la Comisión Europea. El informe se tramita conjuntamente por las comisiones de Presupuestos, Desarrollo Regional y Agricultura.

Para la representante en Comisión de Agricultura Cristina Maestre, la propuesta planteada por la institución que preside Ursula von der Leyen "genera una profunda preocupación", no solo por el recorte presupuestario previsto, sino también por el riesgo de que esta política "pierda su carácter verdaderamente común y quede subordinada a otras prioridades" ajenas a las necesidades del sector agrario.

"Europa no puede pedir más a nuestros agricultores mientras reduce los recursos destinados a sostener su actividad; la PAC debe seguir siendo una política común, con financiación suficiente y autonomía propia", ha señalado la ponente socialista del informe del Parlamento Europeo sobre los planes nacionales y regionales de asociación —conocido como fondo único—.

Maestre ha presentado una batería de enmiendas destinadas a garantizar que la PAC mantenga una entidad propia tanto desde el punto de vista de la gobernanza como de la autonomía financiera. En concreto, propone la elaboración de planes nacionales y regionales específicos para la PAC, en lugar de convertirla en un simple capítulo dentro de los futuros planes nacionales y regionales de asociación.

"La PAC no puede quedar diluida dentro de un fondo único ni competir con otras prioridades presupuestarias: necesitamos instrumentos específicos que garanticen que las necesidades del sector agrario siguen siendo una prioridad europea", ha advertido.

Las medidas planteadas

La propuesta socialista para defender la PAC incluye que las ayudas sigan contando —como hasta ahora— con una financiación del 100 % a cargo del presupuesto de la Unión Europea. Entretanto, y para evitar situaciones de vacío e incertidumbre, se busca garantizar la continuidad de los pagos de la PAC, incluidas las ayudas directas y las medidas de desarrollo rural derivadas de solicitudes presentadas en 2027 o años anteriores.

Además, se propone que las ayudas de la PAC queden excluidas de la reserva de flexibilidad para evitar que los fondos agrarios se empleen para afrontar crisis. Asimismo, se plantea la continuidad del apoyo a las intervenciones sectoriales cuyos programas se extiendan más allá de 2027, manteniendo el actual esquema de financiación compartida al 50 % entre Bruselas y las organizaciones de productores beneficiarias —como ocurre en España con las frutas, hortalizas y el vino—.

Por otra parte, en materia de gestión de crisis, se rechaza firmemente la propuesta de la Comisión de excluir a los agricultores de las ayudas extraordinarias que puedan establecerse con carácter general para responder a catástrofes naturales. En este mismo sentido, el documento exige medidas específicas para las regiones ultraperiféricas y el mantenimiento de un apoyo blindado para estas regiones —expresamente reconocidas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea—.

Finalmente, la propuesta defiende una agenda rural sólida que evite que los retos demográficos queden diluidos en el nuevo marco financiero. Para lograrlo, se pone el foco en el desarrollo de las zonas rurales, defendiendo el peso del programa Leader y la participación a través de los Grupos de Acción Local (GAL); al mismo tiempo, se busca impulsar el apoyo a las pymes rurales, la bioeconomía y la innovación vinculada al territorio como herramientas esenciales para combatir la despoblación y generar oportunidades en el medio rural.

Invertir en los productores

"No habrá cohesión territorial ni soberanía alimentaria europea si abandonamos las zonas rurales. La Comisión Europea debe seguir invirtiendo en quienes producen alimentos, generan empleo y mantienen vivo nuestro territorio", ha remarcado la eurodiputada socialista.

Una vez presentadas estas enmiendas, la Comisión de Agricultura abrirá este jueves un proceso de negociación en el Parlamento Europeo al tiempo que se debaten otros reglamentos relacionados —como el Reglamento PAC o el Reglamento sobre la Organización de Mercados (OCM)— para los que Maestre ha declarado que presentará "otros paquetes de enmiendas dirigidos a fortalecer un modelo que está gravemente amenazado por la propuesta de la Comisión Europea".