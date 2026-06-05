Ferduque 2026 abre sus puertas en Porzuna reivindicando el potencial agroganadero de los Estados del Duque

Este viernes se ha inaugurado en Porzuna la VIII Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque (Ferduque 2026), que convertirá del 5 al 7 de junio en el epicentro del sector agroganadero y del medio rural. Una cita plenamente consolidada que afronta una nueva edición con excelentes perspectivas de participación y asistencia.

El presidente de la Mancomunidad de los Estados del Duque, diputado provincial y alcalde de Porzuna, Carlos Jesús Villajos, ha comenzado las declaraciones ensalzando el crecimiento y la consolidación de una feria que nació hace nueve años con un objetivo muy definido, "poner en valor el territorio, promocionar los productos locales y apoyar a los sectores agrícola y ganadero, pilares fundamentales de la economía y la identidad de los municipios de la comarca".

Villajos ha agradecido la implicación de expositores, patrocinadores, colaboradores y visitantes, subrayando que el éxito alcanzado por Ferduque no sería posible sin el esfuerzo colectivo de quienes han apostado por este proyecto desde sus inicios. Y ha tenido palabras de reconocimiento para ASAJA y especialmente para Florencio Rodríguez, a quien ha atribuido un papel decisivo en la consolidación de la feria.

Durante su intervención ha recordado que Ferduque surgió de una iniciativa conjunta entre los alcaldes de la Mancomunidad y ASAJA para responder a las necesidades del sector agroganadero y visibilizar las potencialidades de los Estados del Duque. Una apuesta que ha permitido que la feria alcance una dimensión provincial, regional e incluso nacional.

El presidente de la Mancomunidad ha puesto también en valor el carácter itinerante de Ferduque, una singularidad que permite que cada edición se celebre en un municipio diferente de la comarca, fortaleciendo el sentimiento de unidad entre los pueblos participantes.

Asimismo, ha resaltado el consenso y la colaboración institucional mantenidos durante todas las ediciones, independientemente de las diferencias políticas, con un objetivo común: impulsar el desarrollo del territorio. En este sentido, ha subrayado las cifras que avalan el crecimiento de la feria, con más de 70 expositores y alrededor de 50 actividades dirigidas a todos los públicos, desde familias hasta visitantes individuales.

Como novedad de esta edición, Villajos ha señalado la incorporación de un marcado componente cinegético a la programación, una apuesta que pretende consolidarse en futuras ediciones por representar una actividad estrechamente ligada a la realidad económica, social y cultural de los municipios de los Estados del Duque.

"Corazón de los Estados del Duque"

El vicepresidente de Organización Interna, Adrián Fernández, en representación de la Diputación de Ciudad Real, que ha estado acompañado de la vicepresidenta Patricia Saldaña, y de los diputados provinciales, Maribel Mansilla, y Juan Carlos Moraleda, ha puesto en valor la trayectoria de Ferduque como una iniciativa que ha sabido transformar una dificultad sectorial en una oportunidad de desarrollo para toda la comarca.

Fernández ha recordado los orígenes de la feria y el compromiso de los alcaldes que impulsaron el proyecto junto a ASAJA, convencidos de las enormes posibilidades de los Estados del Duque. Y ha destacado que la feria no solo ha contribuido a promocionar el sector agroganadero, sino también a proyectar la imagen de una comarca con importantes recursos naturales, medioambientales y turísticos.

El vicepresidente de Organización Interna ha manifestado que la creciente proyección nacional de Ferduque se manifiesta en la presencia de expositores procedentes de distintos puntos de España, y ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Ciudad Real con una iniciativa que contribuye directamente a tres grandes objetivos estratégicos de la institución: la creación de empleo, el impulso del turismo de interior y la lucha contra la despoblación.

En este sentido, ha defendido la necesidad de mantener la colaboración entre administraciones, entidades y sociedad civil para seguir fortaleciendo una feria que, según afirmó, se ha convertido en "el corazón de los Estados del Duque" y en uno de los principales escaparates del potencial económico y social de la comarca.

Por otra parte, la secretaria general de ASAJA Ciudad Real, Lola Ruiz de la Hermosa, en su primera participación en Ferduque desde que asumió el cargo, ha expresado su satisfacción por formar parte de una feria que ha calificado como un ejemplo de éxito y perseverancia.

Ha recordado que el evento nació para dar respuesta a una problemática concreta del sector ganadero y destacó la capacidad de adaptación y crecimiento que ha demostrado a lo largo de los años. Desde la organización agraria se ha puesto el foco en la importancia de la agricultura y la ganadería como motores económicos y sociales del medio rural, resaltando su contribución a la generación de empleo, al mantenimiento de las tradiciones y al abastecimiento alimentario de la sociedad.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por las dificultades que atraviesan algunos sectores ganaderos, especialmente el ovino, afectado recientemente por la enfermedad de la lengua azul. En este contexto, ha reclamado el respaldo permanente de las administraciones públicas mediante ayudas y medidas que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y permitan afrontar los retos sanitarios y económicos del sector.

El acto inaugural ha contado también con la participación del subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, la delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, junto a numerosas autoridades, alcaldes y alcaldesas y representantes del sector.