UPA denuncia que Castilla-La Mancha se queda fuera de las ayudas por el temporal: "Debe ser que aquí no ha llovido"

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, y el secretario de Agricultura de UPA CLM, Alejandro García-Gasco, en rueda de prensa.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha mostrado su sorpresa al comprobar que el Ministerio de Agricultura ha dejado fuera a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha en las ayudas publicadas para el sector afectado por las borrascas.

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, y el secretario de Agricultura de la organización, Alejandro García-Gasco, han analizado en rueda de prensa la situación actual del sector.

En el transcurso de esta intervención pública, Morcillo ha manifestado su sorpresa al comprobar cómo el Ministerio publicaba unas ayudas para el sector afectado por las borrascas que excluyen a la región "porque en Castilla-La Mancha, al parecer, ni ha llovido ni el sector se ha visto afectado", ha ironizado.

Según el Ministerio de Agricultura, se habilitarán ayudas para dos comunidades autónomas dirigidas a agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores, con un presupuesto de 2.874,1 millones de euros. "Una vez más, como ya sucedió con las ayudas a la sequía para los productores de frutos de cáscara en 2025, el Ministerio deja fuera a nuestra región", ha señalado Morcillo en unas declaraciones distribuidas por UPA CLM.

Por este motivo, la organización ha solicitado una reunión con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, para que "eleve la protesta" ante el Ejecutivo central y "evite que, una vez más, los agricultores y ganaderos de la región queden excluidos".

UPA considera que, ante daños similares provocados por borrascas continuadas, deben aplicarse los mismos criterios y concederse el mismo tipo de ayudas.

Zona gravemente afectada

En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el pasado 10 de febrero se declaró a Castilla-La Mancha como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, y se informó de que se concederían subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas, añadiendo que "el procedimiento para la concesión de esas subvenciones se regirá por lo que disponga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

Por ello, desde UPA entienden que se reconoce oficialmente la gravedad de la situación en la región, pero posteriormente se la excluye de las ayudas específicas.

"No es algo nuevo", ha recordado Julián Morcillo. "Ya sucedió con las ayudas a la sequía para los frutos de cáscara en 2025. Cuando los niveles de pluviometría eran idénticos o incluso superiores a los de otras comunidades donde sí se concedieron estas ayudas, Castilla-La Mancha quedó excluida", ha sentenciado.