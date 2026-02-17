Asaja ve "un simple anuncio" que Castilla-La Mancha vaya a facilitar jaulas para capturar conejos: "Llega tardísimo"

El vicepresidente de Asaja Castilla-La Mancha, Manuel Torrero, ha valorado la medida que plantea el Gobierno regional de ofrecer a los agricultores jaulas homologadas para capturar conejos ante la sobrepoblación de la especie. Ha afirmado que es "un simple anuncio" y ha asegurado que "la solución va por otro camino, con una respuesta más transversal".

"La Junta ha pasado los 90 minutos, la prórroga y la tanda de penaltis, llega tardísimo. El sector ha pasado todos los límites. Hasta que la medida no esté preparada, mejor que no digan nada", ha indicado.

Además, ha acusado a la Junta de "dejación de funciones" tras 15 años de problemática. "La gente está desolada. Agricultores que están perdiendo año tras año la producción de uva, ahora ya empiezan a perder la cepa. Olivar, almendro, pistacho. Ven cómo los cultivos, los cereales de invierno, año tras año, los devoran", ha lamentado.

Torrero ha achacado la medida de las jaulas a que ahora hay más presión porque la gente ya no puede más. "Hasta que no veamos resultados no vamos a pronunciarnos, porque esto ya son 15 años de insistir a la Consejería para que ponga en marcha otras medidas", ha asegurado.

El vicepresidente de la asociación agraria ha asegurado que el volumen de conejos "está fuera de control de cualquier mecanismo de control" y la solución pasa por una "acción multidisciplinar en autovías, en redes de ferrocarril, en majanos, en arroyos".

"¿Qué tiene que pasar para que la Junta reaccione? ¿Que se hunda un talud, que se hunda la vía del tren para que realmente se vea la magnitud del problema?", ha cuestionado.

Posición de UPA

Por su parte, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha expresado que se llevan anunciando medidas desde hace mucho tiempo, pero lo que hace falta son "medidas efectivas que redunden en el beneficio del sector".

"Vale ya de anuncios. Son necesarias medidas contundentes para el control de plagas de conejos que tienen contra las cuerdas a muchos agricultores", ha explicado.

Por ello, ha pedido "urgencia y contundencia" a la Consejería de Desarrollo Sostenible con cualquier "medida que beneficie" al sector.