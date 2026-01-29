Toledo se llena de tractores y gritos de "No más mentiras" en un 'superjueves' del campo con más de 1.400 agricultores

Toledo se ha convertido en uno de los epicentros del 'superjueves' de protestas del campo contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y la futura Política Agraria Común (PAC). Una manifestación a pie y una tractorada, con el lema "No más mentiras" como hilo conductor, ha recorrido el corazón de la capital regional hasta desembocar en la plaza de Zocodover.

La movilización ha reunido a centenares de agricultores —entre 1.400 y 3.000 participantes, según la Delegación del Gobierno y Asaja Toledo, respectivamente— y a 66 tractores, que han atravesado la ciudad desde la Plaza de Toros.

La protesta, convocada por Asaja y UPA Castilla-La Mancha con el apoyo de otras organizaciones agrarias, se ha desarrollado bajo la lluvia y sin incidentes. Representante de los partidos políticos PP, Vox y Sumar, no así del PSOE, han acompañado a los agritultores mientras que los convocantes han advertido de que "no será la última movilización mientras no se atiendan sus reivindicaciones".

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha destacado que pese al mal tiempo los agricultores "han salido a la calle con mucha ilusión y ganas porque el campo ha dicho 'ya vale'".

Ha subrayado que "esto va muy en serio, va muy de verdad y no puede terminar". "El lema de la movilización 'No más mentiras' tiene como objetivo dejar patente que los agricultores no van a tolerar más mentiras con Mercosur, la PAC y la plaga de conejos", ha añadido.

Además, se ha referido al reciente acuerdo comercial de la UE con la India, del que ha dicho que "cuentan que algunos aspectos están bien", pero ha exigido conocer el documento completo. "No vamos a dejar de presionar porque nosotros lo que necesitamos son verdades, no mentiras. El sector agropecuario en España es el que garantiza la soberanía alimentaria en España", ha recordado.

Por su parte, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha recordado que hace dos años los agricultores ya se movilizaron porque "no salían las cuentas" y las instituciones europeas dijeron haber entendido el mensaje. "Pero la primera decisión de la UE fue plantear un marco financiero para el próximo presupuesto con un recorte de la PAC del 23 %", ha denunciado.

"No vamos a aceptar ese recorte ni tampoco el modelo propuesto de renacionalización de los fondos europeos porque sería el fin de la PAC", ha advertido.

Europa "no ha entendido nada"

Para Morcillo, las propuestas demuestran que "las instituciones europeas no han entendido nada" y ha reclamado una Unión Europea "fuerte" y "que no sea al problema, sino la solución". "Y que el sector agrario sea prioritario para poder garantizar la seguridad alimentaria, algo que no será posible sin productores y explotaciones rentables", ha dicho.

También ha exigido medidas contra la sobrepoblación de conejos y ha mostrado su preocupación por los "recortes en las dotaciones de agua para el regadío en prácticamente todas las cuencas".

Carolina Agudo, Conchi Cedillo y Santiago Lucas-Torres, del PP, han participado en la manifestación.

La protesta ha contado con la presencia destacada del PP de Castilla-La Mancha. La secretaria general y portavoz parlamentaria, Carolina Agudo, ha asegurado que "las reivindicaciones son justas y urgentes".

"El PP apoya firmemente la movilización y las reivindicaciones de agricultores y ganaderos, que deben ser atendidas de forma inmediata. El campo castellanomanchego está harto de engaños y de que los gobiernos se rían de su trabajo y esfuerzo, de que estén más tiempo atrapados en la burocracia que subidos a un tractor, de las pérdidas por los costes de producción y de que no se tomen medidas inmediatas para paliar los daños de los conejos en sus cosechas", ha dicho ante los medios de comunicación.

Desde Ciudad Real, el presidente regional del PP, Paco Núñez, también ha respaldado la movilización y ha advertido de que la futura PAC "es una ruina", reclamando que el acuerdo con Mercosur garantice "las mismas condiciones" para los productores europeos.

David Moreno (Vox).

Sumar y Vox, por su parte, han ofrecido visiones opuestas dentro de su apoyo al sector. El presidente del grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha acusado a PP y PSOE de "traicionar al campo" y ha lamentado que "es una vergüenza ver en la manifestación a políticos haciéndose fotos con los agricultores y ganaderos cuando les están traicionando".

El co-coordinador de Sumar en Castilla-La Mancha, Jesús Plaza, agricultor de profesión, ha defendido la presencia de su formación "al lado de los agricultores y agricultoras" que sacan adelante explotaciones familiares y ha criticado el recorte del 23 % en la PAC, reclamando cláusulas de reciprocidad en los acuerdos comerciales.

Durante una rueda de prensa, el diputado regional Antonio Sánchez Requena ha apelado a la "coherencia" de su partido en defensa de los agricultores y ha acusado al PP de "hipocresía". Ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" sobre Mercosur, asegurando que el acuerdo contempla "todas las garantías legales necesarias" y mecanismos para frenar el mercado si se detecta competencia desleal.

