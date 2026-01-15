Maestre tranquiliza a Asaja y UPA Castilla-La Mancha con Mercosur: "Apenas entrará un 1,5% de la producción europea"

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha reunido con representantes de las organizaciones agrarias Asaja y UPA para tranquilizarles sobre los efectos que tendrán el acuerdo alcanzado recientemente entre la Unión Europea y Mercosur que facilitará la entrada de productos agrarios desde este mercado.

La vicesecretaria general de los socialistas castellanomanchegos y eurodiputada, Cristina Maestre, ha asegurado ante los medios de comunicación que uno de los objetivos de este encuentro es "desmontar los bulos" y dejar claro que este acuerdo "no abre la puerta a inundaciones de productos de Latinoamérica". "Apenas entrará 1,5 % de la producción europea”, ha precisado.

En este sentido, también ha remarcado que los productos que lleguen a Europa "cumplirán con las normas de la Unión Europea" y no supondrá que "nos metan a mansalva productos prohibidos" producidos con fitosanitarios o fertilizantes que no utilizan nuestros agricultores ni "carnes hormonadas como se lee en algunos panfletos".

“Entendemos que haya mucho miedo con el tema de lo que pueda suponer abrir el mercado también de los productos de los países de Mercosur hacia la Unión Europea. Y, por eso, estamos muy convencidos de que ese reglamento que acabamos de aprobar, el de Cláusulas de Salvaguardia, nos va a permitir que en el primer atisbo que se pudiera observar, de ver que hay un impacto económico en las exportaciones en contra de los intereses de la Unión Europea, podamos echar el freno de emergencia”, ha remarcado.

Por eso, ha afirmado que este encuentro con los representantes del campo también ha servido para contrastar con ellos "dónde están las fortalezas y también los desafíos que tenemos que afrontar sin perjudicar al sector agrícola".

Apoyo a la manifestación

Por su parte, la presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto, ha señalado que en la reunión ha pedido apoyo a los socialistas para la manifestación que tanto Asaja como UPA han convocado en la capital el próximo 29 de enero bajo el lema 'Mentiras no, soluciones sí'.

Tras mostrar su oposición al acuerdo, ha pedido a Maestre que no apoye en el Parlamento europeo este acuerdo cuando se vote y ha demandado soluciones y "no más mentiras", con el fin de que los productos de Latinoamérica compitan "en la misma liga" que los europeos.

De su lado, el miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de UPA, Alejandro García, ha apuntado que para su organización hay dos posturas "irrenunciables": los mecanismos de salvaguarda y los controles en frontera, tanto en origen como en destino, "para que no tengamos esa diferencia en las reglas de juego los agricultores europeos".

Sin acuerdo en las Cortes

De manera paralela, este asunto ha sido tratado en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha sin acuerdo entre los tres partidos representados. Mientras el PSOE ha sacado en solitario una resolución basada en la "oportunidad de crecimiento" que supone este acuerdo, tanto PP como Vox han pedido su suspensión.

Intervención de Julián Martínez Lizán en las Cortes.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha defendido en la tribuna que la liberalización del comercio entre la Unión Europea y Mercosur y la supresión de aranceles también supone una ocasión para productos de calidad de Castilla-La Mancha como el vino, el aceite o el queso.

No obstante, ha advertido que los productos que lleguen a Europa desde esta parte del mundo deberán cumplir las llamadas cláusulas espejo, es decir, que estén sujetos a los mismos estándares de producción que la UE exige a los productores de su mercado interno.

Desde el PP, Santiago Lucas-Torres ha exigido la "suspensión inmediata" del acuerdo al suponer "una amenaza directa para la supervivencia del campo castellanomanchego y europeo".

"No se puede avanzar en ningún acuerdo comercial mientras los agricultores y ganaderos europeos producen con las normas más exigentes del mundo y se permite la entrada de productos de terceros países que no cumplen esas mismas reglas, ya que eso no es comercio justo, es una condena al campo", ha asegurado durante su turno de intervención.

Por eso, ha reclamado que el Gobierno de España y las instituciones europeas se sumen "de forma inmediata, expresa y vincular" a las demandas del sector agrario mediante "cláusulas espejo reales, controlables y ejecutables".

A este respecto, ha sostenido que los países de Mercosur "producen con fitosanitarios prohibidos en la UE, estándares medioambientales más laxos, menores costes laborales, controles sanitarios no equiparables y prácticas prohibidas en Europa", circunstancias que desembocan en "una competencia desleal inaceptable".

Mientras, el presidente del Grupo Parlamentario de Vox, David Moreno, ha remarcado su rechazo "total, frontal y sin complejos" a un pacto que "supone un golpe directo al corazón económico y social de Castilla-La Mancha".

Por último, el diputado socialista Antonio Sánchez ha descrito las "contradicciones" en las que a su juicio caen los grupos de la oposición dado que Vox rechaza un acuerdo rubricado por Meloni en Italia y los dirigentes del Partido Popular en el Parlamento Europeo han votado a favor del acuerdo.