Asaja y UPA convoca tractoradas en Toledo el próximo 29 de enero para protestar contra Mercosur

Las organizaciones Asaja y UPA han llamado a los castellanomanchegos a secundar la manifestación que han convocado para el próximo 29 de enero en Toledo, en la que numerosos tractores marcharán por las calles bajo el lema 'Mentiras no, soluciones sí'.

Una jornada en la que rechazarán el acuerdo con Mercosur, el recorte del marco financiero y del presupuesto de la PAC y el "ataque sin precedente" al regadío que conlleva la planificación hídrica del Gobierno de España, tal y como han detallado el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo.

"UPA y Asaja decimos no rotundo a Mercosur por la sencilla razón de que no hay reciprocidad y no jugamos con las mismas reglas de juego que Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina", ha expresado Fresneda.

Al respecto, ha alertado que este acuerdo provocará daños en el campo regional ya que, por ejemplo, en Argentina se están plantando producciones masivas de olivar que en unos años hará peligrar el español.

Contexto "muy difícil"

Por su parte, Morcillo ha defendido que ante un contexto geopolítico "muy difícil" es necesario tener una "Europa fuerte, que tenga entre sus prioridades garantizar la alimentación a 500 millones de ciudadanos europeos y que lo haga desde estándares de calidad que nos vienen exigiendo desde hace años".

"Tenemos una PAC que no podemos aceptar, con un presupuesto que va a formar parte de un fondo único donde que no garantiza el presupuesto y lo que se viene a plantear es un cheque por país que va a generar conflicto entre países y vamos a seguir rechazando", ha criticado.