Castilla-La Mancha aprobará 30 millones de euros para restructuración de viñedo para "seguir siendo referencia"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Consejo de Gobierno aprobará este martes una partida de 30 millones de euros en ayudas a la reestructuración del viñedo que permitirá a la región seguir siendo "una referencia en todos los mercados".

Durante la inauguración de las obras de ampliación y reforma del CEIP Valdemembra en Quintanar del Rey (Cuenca), Page ha loado estas ayudas que "tan buenos resultados" han significado para "la mayor factoría de vino de todo el planeta".

"Producimos el 9 % del vino de todo el planeta y no nos conformamos simplemente con la cantidad, sino que mejoramos permanentemente”, ha agregado.

Por otra parte, el regidor autonómico ha avanzado que el Consejo también dará luz verde a una partida de "48 millones de euros para tratamientos silvícolas y, en definitiva, para el mantenimiento de 12.000 hectáreas muy sensibles" en la región.

Respecto a esta medida, Page ha defendido que "los incendios hay que apagarlos en invierno", por lo que ha considerado que estos 48 millones destinados al tratamiento técnico de superficies forestales contribuyen a una labor "esencial" que en la actualidad lleva a cabo la Administración "sabiendo que, por mucho gasto que parezca, a la postre termina siendo una buena inversión porque mucho peor es tener que reponer y tener que gastar" en la extinción de incendios.

3 millones para Quintanar del Rey

En el acto también ha intervenido el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien ha subrayado que el Gobierno regional ha destinado más de tres millones de euros en la mejora de infraestructuras educativas en los últimos años en la localidad de Quintanar del Rey en la provincia de Cuenca.

Según ha desgranado Pastor, el Ejecutivo ha invertido más de 2,3 millones de euros en la ampliación y mejora del CEIP Valdemembra inaugurada este lunes y de las que se beneficiarán los más de 520 alumnos y alumnas con los que cuenta el centro.

Con esta inversión se han llevado a cabo reformas en la primera planta para ubicar tres nuevas aulas de Educación Primaria, dos nuevas aulas de Educación Infantil en la planta baja, además de aseos, una pasarela cerrada para conectar dos edificios, accesibilidad de los patios y espacios exteriores o una reforma completa del tercer edificio para ubicar cuatro aulas de Educación Infantil, un aula de psicomotricidad y seis aulas de Educación Primaria.

El resto de las inversiones realizadas en la localidad han sido para actuaciones en el IES donde se han llevado a cabo actuaciones de adecuación de espacios, climatización, equipamiento, puesta en marcha del aula ATECA o la reforma de las pistas deportivas.

Además, también se han ejecutado actuaciones en la escuela infantil para la adquisición de mobiliario o la reforma del patio, entre otras cuestiones.

A este acto han asistido junto al presidente regional y el consejero del ramo, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; la alcaldesa de Quintanar del Rey, Joaquina Saiz; el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana y la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López, entre otros.