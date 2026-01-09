Alertan de una oleada de robos en infraestructuras agropecuarias de Ciudad Real: "Pedimos extremar la vigilancia"

Asaja Ciudad Real ha alertado este viernes del aumento de robos en infraestructuras agropecuarias en la zona de la capital y su entorno. Un hecho que está incrementando la sensación de preocupación entre los agricultores y ganaderos, por lo que ha solicitado a las autoridades que refuercen la vigilancia.

En concreto, en las últimas semanas ha habido sustracciones de materiales y equipamientos indispensables para el trabajo diario en el campo. Unos robos que no solo provocan importantes pérdidas económicas, sino que "también ocasionan daños en las instalaciones y obligan en muchos casos a paralizar la actividad productiva".

Además, la organización ha advertido que estos delitos suponen un grave perjuicio para el sector primario, que ya atraviesa una situación complicada por el incremento de los costes de producción, la incertidumbre de los mercados y las dificultades climáticas.

"No se trata solo del valor de lo robado, sino del impacto directo que tiene en el trabajo diario, en la planificación de las explotaciones y en la seguridad de las personas que viven y trabajan en el medio rural", ha lamentado.

"Más vigilancia"

Por ello, ha pedido un refuerzo de la vigilancia y una mayor presencia y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para prevenir estos delitos y garantizar la protección de las explotaciones agropecuarias de la provincia.

Y de forma específica, pide que se extreme la vigilancia en las zonas donde la campaña de recogida de la aceituna es más tardía.

Asimismo, ha instado a agricultores y ganaderos a denunciar todos los robos o hurtos que se produzcan en sus explotaciones, con independencia de su cuantía. "Contar con datos reales y actualizados permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad planificar mejor los dispositivos de vigilancia y adoptar medidas más eficaces para prevenir nuevos delitos", ha sentenciado.