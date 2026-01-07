Asaja Castilla-La Mancha seguirá con las movilizaciones para defender a un sector que está "totalmente amenazado"

El Comité Ejecutivo de Asaja Castilla-La Mancha ha mantenido este miércoles una reunión en la que ha acordado continuar con las movilizaciones iniciadas el año pasado para defender a un sector que "está totalmente amenazado por las políticas económicas y comerciales que rigen su futuro".

Para la organización, la propuesta de la Comisión Europea a los ministros de Agricultura "incluye mejoras como un incremento potencial de 45.000 millones de euros para agricultura o la apertura de 48.700 millones de euros del Fondo Rural para medidas agrícolas, pero son fondos de carácter voluntario para los Estados miembros, lo que introduce un riesgo real de desigualdad y fragmentación del mercado único".

Por ello, Asaja pide que cualquier refuerzo presupuestario para la PAC sea obligatorio y exclusivo para la agricultura. "La PAC no es una ayuda al agricultor y al ganadero, es una garantía para el consumidor, que se traduce en alimentos seguros, sostenibles y asequibles", ha expresado.

Asimismo, explican que cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MPF) post 2027, con un recorte del 22 % para el campo, "arrancó una movilización permanente en contra de una reducción del presupuesto inaceptable".

"Desde entonces, ni los eurodiputados en las sesiones plenarias de octubre ni el Consejo europeo de diciembre han sido capaces de echar para atrás una propuesta que se carga la soberanía alimentaria de Europa. Así lo hicimos saber los más de 10.000 agricultores y cientos de tractores procedentes de los 27 Estados miembros en la manifestación del día 18 de diciembre en Bruselas para defender una Política Agrícola Común (PAC) fuerte, con financiación suficiente y presupuesto propio", ha asegurado.

"Estar en la calle"

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha indicado que al sector agrario le sobran los motivos para "estar en la calle porque se está poniendo en jaque la viabilidad de las explotaciones agrarias".

"No se puede legislar de espaldas a la realidad de nuestros agricultores y ganaderos con medidas, en ocasiones populistas, pero que en la práctica apenas contribuyen a mejorar la rentabilidad de sus explotaciones agrarias y ganaderas", ha criticado.

Además, ha advertido de la "delicada situación" del sector, condicionada por una "falta de rentabilidad estructural, el descenso del censo ganadero, una excesiva carga burocrática y crecientes problemas de sanidad animal".

Por último, ha cargado contra la "falta de previsión" de la Consejería de Agricultura, acusándola de "una gestión deficiente de las enfermedades y de insuficiencia de ayudas para compensar los daños sufridos por los ganaderos".

Tractorada en Guadalajara

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, este mismo jueves, los agricultores de Guadalajara llevarán a cabo una protesta contra las políticas agrarias de la Unión Europea. Así lo ha afirmado la Asociación en Defensa del Campo de Guadalajara (Adecgu).

Una movilización que busca alertar sobre las consecuencias negativas que las actuales normativas europeas y los tratados comerciales podrían tener sobre la soberanía alimentaria y la supervivencia económica del campo.