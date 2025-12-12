Castilla-La Mancha estima que la negociación de la PAC se extenderá durante todo el 2026 y pide "unión" al PP

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha estimado que la negociación de la Política Agraria Común (PAC) se extenderá a lo largo de todo el año 2026. Y ha pedido al PP que se una al PSOE para defender el presupuesto de la Unión Europea y el que necesita la propia PAC.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha antes de participar en un acto con estudiantes sobre el Parlamento Europeo, donde ha señalado que "los procesos de debate en la UE son muy lentos y posiblemente podamos estar a lo largo del próximo año en negociaciones permanentes y continuas".

El vicepresidente ha recordado que ya se logró que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admitiera que hay que dar una vuelta al planteamiento y a la posición inicial presentada.

Sin embargo, ha opinado que "existe un riesgo cierto de que pueda haber recortes". Por ello, ha pedido a los grupos políticos en Castilla-La Mancha y en España, en concreto al PSOE y al PP, "que se unan para defender el presupuesto de la UE y el que necesita la PAC".

"Que sean capaces de implicar a los partidos a nivel europeo y se vuelva al consenso y a la unidad para conseguir una PAC fuerte, justa y que garantice un modelo de vida digno a los agricultores", ha expresado.

Políticas de Defensa

Caballero también ha señalado que la defensa del Gobierno de Castilla-La Mancha en Europa tiene el objetivo de hacer frente a la posición de las instituciones europeas que quieren priorizar los presupuestos para las políticas de Defensa en detrimento de otras políticas como la PAC.

"Castilla-La Mancha no está en contra de que se puedan destinar recursos a la política de Defensa, pero la prioridad tiene que seguir siendo, como siempre, la defensa de las condiciones de vida de los ciudadanos europeos y de la seguridad alimentaria", ha afirmado.