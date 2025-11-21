La lengua azul sigue azotando a Castilla-La Mancha: detectan nuevos focos en Guadalajara y Cuenca

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal de la detección de nuevos focos de la lengua azul en Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana.

En concreto, desde la última actualización del 31 de octubre, se ha detectado circulación en la provincia de Guadalajara (Serotipo 8) y Cuenca (S3), además de Cáceres (S1), Badajoz (S4), Alicante (S3) y Valencia (S8).

Desde el 1 de abril, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) han confirmado la presencia de la enfermedad en los territorios de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid, Burgos, Ávila, Segovia y León. También en Soria, Salamanca, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Lleida, Valencia, Alicante y Mallorca.

Los serotipos detectados en todas estas provincias han sido 1, 3, 4 y 8.

No existe programa de control

Agricultura ha recordado que España se encuentra sin estatus sanitario, al no contar en la actualidad con programa de control y erradicación, a excepción de Baleares que cuenta con programa de control y erradicación y Canarias que tiene estatus de libre de la enfermedad.

Por último, el Mapa ha expresado que es "necesario" que todas las regiones comuniquen las sospechas de nuevos serotipos detectados a escala provincial en la presente temporada y los casos de especial gravedad o que tengan características no esperadas.