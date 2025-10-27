Castilla-La Mancha presenta la plataforma digital que revolucionará el campo: "Abre nuevos horizontes"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este lunes la Plataforma Integral de Digitalización de la Agroindustria (PIDA), una herramienta tecnológica pionera en España que "abre nuevos horizontes" dando un paso decisivo hacia la modernización tecnológica del campo, contribuyendo a que el sector agroalimentario sea más “moderno, sostenible y conectado” para “dar respuesta a todos los retos” económicos y sociales del siglo XXI.

Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina durante la presentación oficial de esta plataforma tecnológica, junto a la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; y el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda.

Esta plataforma digital transversal abarca toda la cadena de valor agroalimentario, desde la producción hasta la comercialización y se apoya en tecnologías habilitadoras, como la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data, el BlockChain y el Cloud Computing, con el fin de optimizar procesos, garantizar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones, ha informado la Junta.

El objetivo de su puesta en marcha es crear un ecosistema digital agroalimentario que conecte productores, proveedores y consumidores, además de mejorar la toma de decisiones de todos los actores del sector agroalimentario mediante herramientas de análisis de datos.

También tiene como objetivo unificar la oferta y la demanda en el mercado, facilitar y agilizar los intercambios comerciales, aumentar la transparencia y trazabilidad de los productos desde su origen hasta el consumidor final y garantizar la trazabilidad y optimización de procesos en la cadena de valor de la industria agroalimentaria mediante la digitalización de procesos en el entorno rural.

Durante el acto, Ruiz Molina ha explicado que esta nueva Plataforma Digital Agroalimentaria PIDA está destinada a acelerar la transformación digital del campo y facilitar a los agricultores, ganaderos, explotaciones agrarias e industrias alimentarias el acceso a las tecnologías más avanzadas, adaptadas a sus “necesidades y particularidades”.

El responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que la Plataforma PIDA forma parte de un “ambicioso proyecto interregional” liderado por Castilla-La Mancha, en coordinación con La Rioja, Extremadura y Castilla y León, y promovido por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Con el objetivo de generar un ecosistema digital común en toda la cadena agroalimentaria, impulsando la colaboración y el uso de la Inteligencia Artificial en el sector primario.

Un proyecto que según ha señalado tiene su origen en julio de 2022 cuando al Gobierno de Emiliano García-Page se le ofreció la oportunidad por parte del Gobierno central, más concretamente por la vicepresidenta primera en ese momento, Nadia Calviño, para participar en el programa europeo RETECH, orientado al desarrollo de proyectos tecnológicos basados en la Inteligencia Artificial.

Gracias al trabajo previo de planificación realizado por Castilla-La Mancha, la región, tal y como ha señalado el consejero, asumió el liderazgo del proyecto, que fue aprobado en diciembre de 2022, con una inversión total de 27 millones de euros, de los cuales más de 10 millones se destinaron a la Comunidad para el desarrollo de la plataforma. Con el requisito no solo de que sea usada por las cuatro comunidades, sino que sea “escalable a nivel nacional y europeo", con el convencimiento de que “el futuro del campo pasa por aprovechar al máximo el presente digital”.

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

El proyecto está integrado en el programa europeo RETECH cofinanciado al 75 por ciento con fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y al 25 por ciento por las comunidades participantes.

De la mano con el sector

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha señalado que la plataforma agroalimentaria ha contado con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y de organizaciones empresariales del sector, como Asaja, garantizando que la herramienta responda a las verdaderas necesidades del ámbito agroalimentario, que son quienes “la van a explotar”.

Una “iniciativa pionera e innovadora”, que según Ruiz Molina tiene como objetivo digitalizar toda la cadena de valor agroalimentaria, desde la producción hasta la comercialización, pasando por la distribución. Gracias a la cual va a ser más fácil vender y comprar productos; compartir información; mejorar los procesos de producción; y asegurar la “trazabilidad”, saber de dónde vienen y cómo se han elaborado cada producto.

Así como contribuir al reto demográfico y a la lucha contra la despoblación, ya que, y así lo ha explicado, el sector primario ha sido y es en nuestra región uno de los pilares más importantes, y este proyecto nace precisamente para “darle un impulso tecnológico”, haciéndolo más competitivo y atractivo a los jóvenes, favoreciendo el relevo generacional y contribuyendo al asentamiento de población en zonas rurales, “queremos que la gente joven vea el campo como una oportunidad de futuro, con empleo, innovación y calidad de vida”.

Todo ello, apoyado en “tecnologías avanzadas”, como la Inteligencia Artificial, el análisis de datos o la computación en la nube, que ayudará a la toma de decisiones, reducir costes y aumentar la transparencia, en toda la cadena alimentaria.

De su lado, el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro ha destacado que esta herramienta dotará de “transparencia" a la cadena alimentaria haciendo con ello más competitivo y productivo al sector agrario.

José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

"Vendiendo a través de esta aplicación se otorga seguridad jurídica a nuestros agricultores”, ha remarcado el número dos del Gobierno regional, ya que queda registrado todo el proceso y las transacciones.

Por último, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, que ha destacado “la oportunidad que ofrece a nuestro sector agroalimentario la nueva economía del dato, gracias a la inversión pública desplegada por el Gobierno de España junto a las comunidades autónomas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha.

La delegada también ha puesto en valor el esfuerzo del Gobierno de España en la transformación digital de la comunidad autónoma, que ya ha recibido por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial un total de 217 millones de euros para el desarrollo de diversos programas, entre los que destacan, además del RETECH, el de Competencias Digitales para la Ciudadanía, al que se han destinado 6,75 millones de euros; el Kit Digital, que ha distribuido 33.370 ayudas a pymes y autónomos castellanomanchegos, por valor de 133,6 millones de euros; o el Kit Consulting, que ya suma 600 beneficiarios, con ayudas por valor de 8,4 millones de euros.