Castilla-La Mancha espolea la proyección del valor social del vino y suma al resto de regiones vinícolas de Europa

Castilla-La Mancha se ha servido de su liderazgo como principal región vitivinícola de Europa para incluir en el Manifiesto de Estrasburgo la preocupación por la desaparición de la obligatoriedad de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en el futuro reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM) de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034.

La apelación por la ISV ha coincidido con la celebración del Día Europeo del Vino (European Wine Day) y se ha producido en el marco de la presentación del Manifiesto de Estrasburgo, suscrito por 23 regiones europeas comprometidas con la defensa del vino como emblema de identidad, cultura y cohesión territorial.

La viceconsejera de la Política Agraria Común y Política Agroambiental, Gracia Canales, y el secretario general de la Asociación de Regiones Europeas Vitícolas (AREV), Oliver Serrano, han asistido a esta reunión que se ha celebrado esta semana en la ciudad francesa de Estrasburgo, donde han mostrado su preocupación por esta voluntariedad de la ISV.

Canales ha explicado que la primera consecuencia de esta decisión es dejar al albur de los Estados el desarrollo de la ISV.

La segunda es una previsible disminución del volumen de fondos "y no podemos olvidar que, en regiones como Castilla-La Mancha, con este presupuesto se abordan inversiones tan importantes como la reestructuración del viñedo, las ayudas Vinati o cualquier otra actuación que se quiera hacer en materia de regulación del potencial vitivinícola, como la vendimia en verde o la destilación de subproducto".

En relación con el Manifiesto de Estrasburgo, la viceconsejera ha explicado que además de pedir mantener la financiación y proteger la especificidad cultural del vino más allá de 2027, el documento recuerda a las autoridades europeas la importancia cultural, social y económica del sector del vino en el continente.

Por otro lado, Canales también ha mostrado su preocupación por la defensa de la futura PAC que el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, realizó en este encuentro de la AREV, ello a pesar de que la Política Agraria Común, a partir de 2028, prevé un recorte de un 22 % del presupuesto y un cambio radical en el modelo, la arquitectura y el sistema de gobernanza.

Sobre la intervención del máximo responsable europeo de Agricultura, la viceconsejera ha advertido de que apelar a la flexibilidad que contempla la futura Política Agraria como hizo el comisario "es engañoso, porque no establece reglas comunes para todos los Estados ni tampoco un presupuesto equilibrado, como ha sido hasta ahora".

Estos mismos mensajes, de la desaparición de la ISV y el descenso del presupuesto de la futura PAC, han sido trasladados por parte de la Delegación de Castilla-La Mancha al resto de encuentros y foros celebrados en el marco del Día Europeo del Vino, que han sido el Consejo Europeo Profesional del Vino (CEPV), foro que reúne a los representantes profesionales europeos del sector vitivinícola; la Oficina Internacional (Bureau International), órgano que aglutina a representantes políticos y profesionales europeos; la Asamblea General y la mesa redonda sobre Mercado y Comercio en la que han participado.

Esta acción se enmarca en la línea de trabajo que el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page viene desarrollando en los principales foros europeos, como la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas (AREV) y el Intergrupo del Vino del Comité de las Regiones, con el objetivo de garantizar que la próxima reforma de la PAC reconozca la dimensión económica, social y medioambiental de la vitivinicultura, como sector estratégico y símbolo de la identidad europea, y conseguir revertir la PAC tal como la ha planteado la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.