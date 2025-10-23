La DOP Aceite de Oliva 'Montes de Toledo' entrega sus premios 'Cornicabra de Oro': todos los galardonados

La Denominación de Origen Protegida (DOP) de Aceite de Oliva 'Montes de Toledo' ha entregado este jueves sus premios 'Cornicabra de Oro' a su fundador, Andrés Gómez Mora; al chef toledano Javier Chozas; al exdirector de Caja Rural de Castilla-La Mancha, Rafael Martín Molero; y al presidente autonómico, Emiliano García-Page.

Se trata de unos galardones con los que la DOP reconoce a personas o instituciones que han destacado por el respaldo o la promoción del aceite de oliva virgen extra.

En el caso de Gómez Mora se le ha concedido por ser "un referente en la defensa del cooperativismo agrario y del desarrollo rural". A Martín Molero por su apoyo al proyecto de la denominación, al chef Javier Chozas por los años que lleva usando el aceite en su cocina y a Page por el impulso "a un olivar manchego que genera arraigo y futuro".

Además, el primer premio ha recaído sobre el aceite de oliva virgen extra 'Cinco elementos' de Finca La Pontezuela de Los Navalmorales (Toledo), que también se ha llevado el primer premio al mejor maestro molinero, Enrique Acevedo.

Por último, el mejor aceite ecológico ha sido para 'Al alma del olivo' de La Guardia (Toledo), que ha recibido también un accésit. El segundo de los accésit ha sido para la cooperativa 'Tesoro de Guarrazar' de Guadamur (Toledo).

Entrega de premios de la DOP Aceite de Oliva 'Montes de Toledo'. Foto: JCCM.

104 millones

Durante su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que este viernes comienza el pago de 104 millones de euros de ecorregímenes dentro de la Política Agraria Común (PAC).

Además, ha abogado por "cerrar un compromiso que no suponga ni un euro menos en el conjunto de la PAC".

Por último, ha resaltado que la Junta trabaja en un plan de apoyo a autónomos dotado con 100 millones de euros que beneficiará "a los que están en el mundo rural". "En la última década, las exportaciones de aceite han aumentado un 133 %, mientras que las del sector primario lo han hecho un 75 %", ha destacado.

Entrega de premios de la DOP Aceite de Oliva 'Montes de Toledo'. Foto: JCCM.

Por su parte, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López, ha felicitado a la DOP por este cuarto de siglo en el que "ha colocado nuestra seña de identidad en lo más alto". Y ha alabado acciones como el proyecto de formación 'Aula Virgen Extra'.

Por último, el presidente de 'Montes de Toledo', Gregorio Gómez, ha rememorado la iniciativa fraguada hace 25 años y ha argumentado que el tiempo les ha "dado la razón". "El de los Montes de Toledo es uno de los mejores aceites a nivel mundial", ha sentenciado.