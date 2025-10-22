Castilla-La Mancha reclama a la Unión Europea "apoyo" para la promoción del vino en mercados exteriores

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha reclamado "apoyo" de las instituciones europeas en la promoción y distribución del vino en mercados emergentes.

Así lo ha expresado este miércoles durante su participación en el Intergrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones, durante la segunda jornada de la reunión en la localidad austriaca de Donnerskirchen.

Caballero ha puesto en valor algunos mercados emergentes con mucho potencial para la exportación de vinos europeos, concretamente castellanomanchegos, en continentes como Asia.

"Hay mercados como Corea del Sur, Taiwán o Singapur que pueden ayudar a dinamizar las ventas del vino de España y de manera particular de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Y ha apuntado al potencial de la India, "la cuarta economía del mundo y que supone una oportunidad gracias a los acuerdos comerciales en ciernes que tendrán una reducción del arancel del 50 %".

Por ello, para Caballero es "imprescindible" un apoyo al sector en este ámbito ya que, dadas las turbulencias económicas globales, "el mercado del vino atraviesa por situaciones complicadas".

"Hay que dedicar más recursos económicos, afianzar las campañas de promoción y flexibilizar la utilización de los mismos para que sea más fácil de invertir en las bodegas", ha sentenciado.

Castilla-La Mancha se ofrece como sede

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha ofrecido a la comunidad para acoger una futura reunión del Intergrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones.

El consejero ha recordado que en las reuniones de este espacio se abordan multitud de temas de gran importancia para el sector vitivinícola, "muchas cuestiones que se vinculan directamente tanto a la producción de la uva y para la elaboración y la comercialización del vino".

"Aunque se reúne habitualmente en Bruselas, hace salidas también a países miembros, productores de uva y de vino. Es una buena ocasión para que el resto de Europa también conozca las peculiaridades que los productores vitivinícolas de Castilla-La Mancha tienen para ofrecer y mostrar qué vinos hacemos y cómo cultivamos nuestras viñas", ha afirmado.

Por último, ha reivindicado el apoyo de Castilla-La Mancha a la declaración aprobada por el Intergrupo para defender el consumo frente a la posición adoptada por la Organización Mundial de la Salud. "Entendemos que hay que hacer un consumo moderado por personas sanas", ha señalado.