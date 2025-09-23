Castilla-La Mancha pondrá a disposición del sector ganadero 700.000 vacunas frente al serotipo 3 de la lengua azul

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la compra de 700.000 dosis vacunales contra el serotipo 3 de la lengua azul, con el objetivo de frenar la expansión de la enfermedad.

La inversión asciende a 850.000 euros de fondos propios, y las vacunas estarán disponibles de forma gratuita para todas las explotaciones que las necesiten.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha explicado que la directora general de Ordenación Agropecuaria firmó ayer, lunes 22 de septiembre, la Resolución de Emergencia que permitirá iniciar esta misma semana el proceso de adquisición.

"Las vacunas se pondrán a disposición de los ganaderos lo antes posible, ya sea a través de las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) o mediante veterinarios particulares", ha señalado.

Proteger al ovino

Martínez Lizán ha subrayado la importancia de proteger al conjunto de la cabaña ganadera "con especial atención al ovino, que es el que más consecuencias está sufriendo".

Además, ha anunciado que habrá apoyo tanto para los ganaderos que vacunen ahora como para aquellos que ya lo hicieron previamente a la declaración de emergencia, "porque ellos han actuado como un muro de contención en la propagación de la enfermedad".

Actualmente, solo un 10% del ganado ovino cuenta con protección frente al serotipo 3, considerado el más virulento. La enfermedad afecta ya a 115 explotaciones en la región, repartidas en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete.

Herramienta eficaz

El consejero ha recordado que la vacunación, aunque no obligatoria, es la "única herramienta eficaz" para evitar la mortalidad y las pérdidas económicas derivadas de esta enfermedad. También ha apelado a reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones.

Finalmente, Martínez Lizán ha anunciado que la Consejería está abonando cuatro millones de euros en ayudas a 1.282 ganaderos de Toledo y Ciudad Real que se vieron afectados en 2024 por las restricciones de movilidad vinculadas a la lengua azul.