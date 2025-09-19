El PP denuncia "hostigamiento" en la vendimia: "Tratan a los agricultores de La Mancha como a kale borroka"

Carolina Agudo y Paco Núñez durante su visita de este viernes a Corral de Almaguer.

El PP de Castilla-La Mancha ha denunciado la "situación dramática" que sufren los agricultores de la región en plena campaña de la vendimia por el "hostigamiento socialista" al que bajo su punto de vista están siendo sometidos.

Durante un encuentro con alcaldes y portavoces del partido en la zona de Corral de Almaguer (Toledo) en la que ha participado el líder regional, Paco Núñez, la número dos del partido y portavoz parlamentaria, Carolina Agudo, ha denunciado que esta situación y "la falta de mano de obra" hacen que "la economía vitivinícola de nuestra tierra esté en peligro".

“Miles de kilos de uva corren peligro porque no hay cuadrillas para recoger la cosecha. Y, lejos de ayudar, la Delegación del Gobierno envía inspecciones masivas y desproporcionadas, persiguiendo a los agricultores como si fueran delincuentes”, ha afirmado en unas declaraciones recogidas por el PP en nota de prensa.

En este contexto, Agudo ha censurado que el Gobierno de Page "ni está ni se le espera" en la labor de "exigir soluciones a Madrid" y tampoco "ofrece alternativas para garantizar la campaña" porque "los agricultores necesitan apoyo, no intimidación”.

La secretaria general de los 'populares' de la región ha avanzado que su grupo llevará esta situación a las Cortes Generales y ha advertido que "con Paco Núñez al frente, vamos a exigir respuestas inmediatas".

"Defenderemos siempre a las miles de familias que sostienen con su esfuerzo el campo de Castilla-La Mancha y la despensa de todos los castellanomanchegos”, ha sentenciado.

"Kale borroka"

Por su parte, el vicepresidente de las Cortes regionales, Santiago Lucas-Torres, ha lamentado que “el campo no aguanta más” y también ha señalado los problemas generados por "una burocracia exacerbada".

“El campo tiene problemas de agua, de la PAC, de los conejos, de un plan de nitritos que quiere imponer la Junta. Pero ahora, además, en plena recolección, cuando la uva se pudre en las viñas, la Delegación del Gobierno manda inspecciones desproporcionadas, sin miramientos hacia nuestros agricultores, como si fuéramos la ‘kale borroka’ manchega”, ha destacado.

Lucas-Torres ha recordado que hay ley suficiente para regularizar contratos temporales, como establece el Real Decreto 1155/2024, por lo que, en lugar de amedrentar a las familias del campo, el Gobierno “debería facilitar estas regularizaciones y aportar soluciones reales”.

Por último, el alcalde de Miguel Esteban, Marcelino Casas, ha tomado la palabra en representación de los regidores de la comarca para denunciar que "los agricultores no son delincuentes ni ladrones; son trabajadores honrados que, con sus manos, maquinaria e infraestructuras, sostienen nuestras cooperativas y economías locales".

"A costes de 2025 siguen cobrando precios de los años 90 y si a eso le sumamos una persecución sistemática en plena vendimia, vamos a acabar con el campo por burocracia, conejos o desidia”, ha finalizado.

Gutiérrez lo critica

Mientras, estas afirmaciones han encontrado respuesta en el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, quien ha criticado que los 'populares' "no se fíen" de que los agricultores actúen legalmente y les ha pedido que confíen en ellos porque "son un ejemplo de hacer las cosas bien".

Durante la 'fiesta del militante' del PSOE en las Ferias y Fiestas de Guadalajara, donde ha estado acompañado del secretario adjunto a Organización y de Transparencia y Acción Democrática del PSOE federal, Borja Cabezón; el secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, y el diputado nacional y exalcalde, Alberto Rojo; Gutiérrez ha lamentado que Agudo "no se fíe de que los agricultores de nuestra tierra actúen bien, actúen legalmente".

Sergio Gutiérrez este viernes en Guadalajara.

Por ello, ha pedido a los dirigentes del PP "que confíen en los agricultores y en las agricultoras de nuestra tierra, que son un ejemplo de hacer las cosas bien”: