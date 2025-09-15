La Junta destina 4 millones de euros en ayudas para ganaderos afectados por lengua azul en 2024

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un paquete de ayudas excepcionales de 4.001.600 euros para apoyar a los ganaderos de Toledo y Ciudad Real afectados por el genotipo 3 de la lengua azul en 2024.

La medida, publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, beneficiará a 1.282 explotaciones que sufrieron restricciones de movimiento de ganado a raíz de la enfermedad.

La financiación se distribuye entre diferentes administraciones: un 75% con fondos europeos del Feader, un 17,5% a cargo de la Junta de Comunidades y el 7,5% restante por parte de la Administración General del Estado.

Estas ayudas se han tramitado a través de la PAC 2024, donde se habilitó una casilla específica para las explotaciones afectadas.

Rápida intervención

El plazo de solicitud finalizó en junio y el abono se realizará a lo largo del mes de septiembre, lo que, según la Consejería, refleja la rapidez de la gestión.

La directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, ha subrayado que esta respuesta demuestra "la agilidad con la que se está trabajando para apoyar al sector ganadero en un momento de especial dificultad".

Además de estas compensaciones económicas, la Consejería prepara la declaración de emergencia por lengua azul.

Vacunación

Esta medida incluirá la adquisición de vacunas para todas las explotaciones que lo necesiten, asumiendo la Junta el 100% del coste de cada dosis.

Actualmente, en Castilla-La Mancha se han detectado 107 focos de lengua azul. De ellos, 77 corresponden al serotipo 3, tres al serotipo 8 y 27 son mixtos de los dos tipos.

El Ejecutivo regional recuerda que la lengua azul es una enfermedad que afecta al ganado ovino y bovino, y que la limitación de movimiento impuesta en 2024 provocó pérdidas económicas en numerosas explotaciones en ambas provincias.

Con este plan de ayudas y la futura cobertura total de la vacuna, el Gobierno autonómico busca dar estabilidad al sector, proteger la sanidad animal y garantizar la continuidad de las explotaciones ganaderas en las zonas más castigadas.