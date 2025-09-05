Castilla-La Mancha reclama a la Unión Europea "cero aranceles" para el vino en su acuerdo comercial con Estados Unidos

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha pedido este viernes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que el acuerdo comercial con Estados Unidos no contemple aranceles para el vino.

Durante su visita a la Cooperativa Vinícola del Carmen de Campo de Criptana (Ciudad Real), ha reclamado "cero aranceles" para el vino porque es "un producto estratégico para Castilla-La Mancha, España y Europa".

"La Unión Europea tiene que buscar medidas compensatorias para el sector en caso de que se mantengan los aranceles en productos como el vino, el aceite o el queso. No podemos aceptar una negociación que perjudique a nuestros agricultores y productores", ha expresado.

Optimismo en el sector

Por otro lado, ha valorado con optimismo la situación actual del sector vitivinícola pese a la incertidumbre. "Prácticamente, tenemos agotadas las existencias y las reservas. Eso es un buen dato porque a estas alturas estamos mejor que el año pasado en cuanto a las salidas", ha afirmado.

Según el vicepresidente segundo, Castilla-La Mancha ha colocado todos los tintos, una preocupación que se venía dando desde hace un tiempo, especialmente en la Denominación de Origen.

Por último, ha mostrado confianza en que el mercado genere una situación de demanda que permita comercializar toda la producción "a buen precio, para que al final haya rentabilidad para todo el sector y para los agricultores".

"Giro de la Unión Europea"

Por su parte, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha mostrado su preocupación por la propuesta de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que ha hecho la Unión Europea.

"Supone cargarse las ayudas al sector ganadero para el pastoreo en las zonas forestales o la limpieza en las zonas forestales. La desaparición del segundo pilar de la PAC conlleva la desaparición de todos los programas de limpieza de montes o la financiación de los programas agroambientales de la región para apoyar a ganaderos que limpian los montes", ha afirmado.

Por ello, ha pedido la Unión Europea que haga "todo lo contrario" y establezca mecanismos de relación mayores entre el sector agrícola y forestal. "Castilla-La Mancha va a pelear para que la nueva PAC gire de forma radical y podamos mantener este tipo de programas que son imprescindibles para el sector", ha afirmado.

Por último, ante el anuncio de China de que impondrá aranceles temporales de hasta un 62 % a la carne de cerdo de la Unión Europea, Martínez Guijarro ha lamentado que esta escalada arancelaria "no beneficia a nadie".

"¿Qué culpa tiene el sector del porcino en Europa de todo el lío arancelario a nivel internacional? Son más dificultades para la ganadería. Estamos hablando de más de 127.000 toneladas de exportaciones de porcino, la inmensa mayoría a China", ha sentenciado.