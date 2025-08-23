Los agricultores de Méntrida se plantan por el mal estado de los caminos: "Desde la dana de 2023 no han hecho nada"

Estado de uno de los caminos que discurren por el término municipal de Méntrida.

Los agricultores de Méntrida (Toledo) han dicho basta. La grave situación en la que se encuentran los caminos de su término municipal desde el paso de la dana de septiembre de 2023 impide el paso por algunos de ellos, que incluso han tenido que ser "cortados por las grandes zanjas y socavones que hacen que sea imposible transitar por ellos".

Así lo denuncian en un comunicado conjunto la Cooperativa Nuestra Señora de la Natividad, Bodegas Villamiel, Bodegas Garva, Bodegas Jiménez Landi y Bodegas El Mentridano en el que exponen la complicada situación a la que se tienen que enfrentar a diario y anuncian que no asistirán a la próxima Fiesta del Vino.

"Los vehículos, tractores y aperos están sufriendo las consecuencias, con averías y roturas. Se da el caso que hay fincas que para acceder a ellas hay que dar un rodeo de varios kilómetros porque el camino de acceso se encuentra cortado por regueros y zanjas", explican.

Esta situación se une a otra que achacan a la "falta de mantenimiento" por parte del Ayuntamiento. "La vegetación de los márgenes hace imposible circular por ellos y en algún caso se ha producido algún percance debido a su mal estado".

Los denunciantes sostienen que se han dirigido en numerosas ocasiones al Consistorio mentridano emplazándole a "la reparación de los peores tramos" pero se quejan que "las medidas adoptadas han sido muy deficientes y en algunos casos nulas o no existentes".

"No pedimos carreteras para llegar a nuestras tierras, pero al menos que podamos circular por los caminos", lamentan.

Incendio

Uno de los afectados, Andrés García Vaquero, de Bodegas Garva, asegura a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que en su caso ha tenido que afrontar varias averías en sus vehículos por esta situación, la última "en los frenos de una góndola".

"Cuando se produjo la dana del 3 de septiembre de 2023, el Ayuntamiento movilizó montones de tierra para tapar los socavones que se habían producido pero a día de hoy no los ha esparcido", señala este agricultor que reconoce que en algunos caminos "yo mismo me he encargado de extender esa tierra con mi maquinaria".

Una situación que no entiende cuando "el Ayuntamiento de Méntrida tiene motoniveladora propia" para llevar a cabo esos trabajos.

Según asegura, esta situación también afectó a las labores de extinción del incendio declarado en la localidad el pasado 17 de julio y que calcinó 3.100 hectáreas de terreno, la mayoría en la vecina localidad de Villamanta, en la Comunidad de Madrid.

"Cuando llegaron los bomberos se encontraron con que había algunas zonas a las que no podían acceder por cómo estaban los caminos. Es muy fuerte", añade.

Protesta

Ante esta situación, estas bodegas y la cooperativa mentridana han decidido dar un paso adelante y no asistir a la Fiesta del Vino que se celebrará en la localidad entre el 29 y el 31 de agosto, "ni presencialmente con stand, ni aportando vino".

"Pedimos disculpas a los asistentes, pero no nos queda más remedio que actuar de esta manera debido a la dejadez del Ayuntamiento de Méntrida en este asunto y la falta de mantenimiento serio de los caminos", zanjan en el comunicado.