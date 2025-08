Cientos de agricultores protestan en Villarrubia de los Ojos contra las "inspecciones desproporcionadas" en el sector

Más de 200 tractores y centenares de agricultores han salido a las calles de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) este miércoles para denunciar la "persecución" al sector agrario por el uso del agua de las masas de agua subterráneas y las "inspecciones desproporcionadas que padecen".

Una manifestación convocada por la plataforma 'Sin agua no habrá vida' en la que se han leído pancartas con lemas como 'La agricultura sin agua se muere', 'Sí a la creación de empleo, no a la persecución y al acoso' y han coreado frases como 'Somos agricultores, no delincuentes'.

El portavoz de la plataforma, Francisco Florencio Álvarez, ha asegurado que el campo "está siendo criminalizado" y los agricultores son tratados "como delincuentes por el simple hecho de intentar vivir de su trabajo".

Además, ha criticado las "inspecciones masivas" en explotaciones agrarias que ha realizado en algunos casos la Unidad de Policía Judicial del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. "Durante la pandemia fuimos nosotros quienes desinfectábamos los pueblos y alimentábamos a la población y hoy nos persiguen", ha denunciado.

Asimismo, ha denunciado la "desigualdad en el acceso y uso del agua a nivel nacional" y ha pedido que se haga público el "marco de actuaciones prioritarias para salvar el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel".

Por último, ha reclamado el cumplimiento de la Ley del Agua y los compromisos del Plan Hidrológico que contemplan la llegada de 20 hectómetros cúbicos para Las Tablas y 30 para consumo humano a través de la Tubería Manchega.

Legalización de pozos

Durante la protesta, la alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina, ha expresado que no está a favor de ilegalidades, pero sí de que las administraciones "cumplan sus promesas". "Hace tres años, el secretario de Estado, Hugo Morán, prometió ayudas millonarias para legalizar pozos y seguimos esperando", ha lamentado.

Por su parte, Julio Baeza Gómez, portavoz del Grupo del Agua de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, ha denunciado que los agricultores están siendo "perseguidos por producir alimentos".

José María Fresneda, presidente de Asaja Castilla-La Mancha, ha respaldado la manifestación y ha culpado al Gobierno de España de aplicar "al pie de la letra la llamada nueva cultura del agua diseñada en 2018".

Además, ha acusado al Ministerio de Transición Ecológica de crear "un entramado de actores en torno al agua con total falta de transparencia", que ha generado "un conflicto gravísimo que pone en peligro la soberanía alimentaria".

"Si no se puede producir porque no hay agua, nos enfrentamos a una crisis alimentaria. Y ningún joven va a querer incorporarse al campo en estas condiciones. Estamos destruyendo el modelo productivo del que depende nuestra región", ha sentenciado.