Unión de Uniones acusa al PP de Castilla-La Mancha de apoyar una ley regional que "silencia las voces del campo"

La organización agraria Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha lanzado una carta abierta dirigida a los afiliados del Partido Popular en la región para pedirles que frenen el avance de una ley que, a su juicio, "pisotea los principios democráticos" y "silencia las voces independientes del campo".

El sindicato denuncia que el PP castellanomanchego ha decidido apoyar una proposición de ley presentada por el PSOE en las Cortes regionales sobre la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA). En palabras del sindicato, "impide a los agricultores y ganaderos votar para elegir quién los representa" y "establece barreras imposibles de superar para nuevas organizaciones".

"La ley impide constituir nuevas organizaciones capaces de dialogar con el Gobierno de Castilla-La Mancha al imponer requisitos excluyentes que solo pueden cumplir las grandes OPAs subvencionadas", asegura Unión de Uniones, que califica el texto como "una norma clientelar, cerrada y profundamente antidemocrática".

"Condiciones desproporcionadas"

La organización agraria enumera algunas de las exigencias incluidas en la proposición de ley que, según dice, impedirán la entrada de nuevas voces al diálogo con la Administración. Entre ellas, destaca la obligación de estar afiliado a una organización privada europea (COPA), tener presencia física en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, contar con estructuras similares a asesorías, impartir formación, gestionar ayudas de la PAC y disponer de al menos 10 trabajadores contratados a jornada completa en cada provincia.

"Estas condiciones no solo son desproporcionadas, sino que premian a quienes funcionan como gestorías, olvidando que el objetivo principal de una organización agraria debe ser defender a quienes trabajan la tierra, no tramitar papeles", argumentan.

Además, Unión de Uniones critica que la ley se esté tramitando por la vía de urgencia, "sin debate público ni participación del sector", y advierte de que se basa en una normativa estatal -la Ley 12/2014- que ha sido derogada recientemente por la nueva Ley 1/2025. "El argumento de necesidad legal ya no tiene validez", afirman.

Condenados al silencio

En su carta, la organización reprocha al PP no solo su apoyo a la propuesta, sino también que haya presentado enmiendas que "endurecen aún más los requisitos" para que una organización agraria sea considerada representativa. "¿Qué sentido tiene exigir 10 trabajadores por provincia a entidades sin ánimo de lucro? ¿Qué organización naciente puede cumplir esa condición?", se preguntan.

Por todo ello, Unión de Uniones pide a los afiliados del Partido Popular de Castilla-La Mancha que reflexionen y actúen para evitar la aprobación de una ley que, según insisten, "condenará al silencio a miles de agricultores y ganaderos" y "reforzará el poder de quienes viven de las subvenciones".

Aclaran, por último, que "esta carta no va contra el Partido Popular como formación política, sino contra una decisión concreta que vulnera los principios democráticos". "No se trata de una cuestión partidista. El campo necesita más democracia, no menos", concluyen.