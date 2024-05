Castilla-La Mancha flexibiliza las restricciones agrícolas en días de riesgo muy alto de incendios

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado flexibilizar las restricciones a las tareas agrícolas en días en los que el riesgo de incendios forestales sea muy alto, de forma que el único tramo horario en que no se va a poder cosechar durante esas jornadas será desde las 14.00 hasta las 17.00 horas.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha informado en declaraciones a los medios de comunicación de esta flexibilización de las restricciones, que se publicará dentro de unos días en una resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y que modificará la resolución de 2023 que es la que está en vigor en la actualidad y que prohibía cosechar entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Gómez, que este martes ha presidido la reunión del Comité Asesor Regional de Incendios Forestales, ha detallado que la flexibilización consiste fundamentalmente en que en este año el periodo en el que no se va a poder cosechar en días de peligro muy alto de incendios va a ser desde las 14:00 hasta las 17.00 horas, un periodo en el que "es imposible realizar esas tareas por las altas temperaturas".

Y este año, durante el resto de la jornada de riesgo muy alto de incendios se podrán hacer labores agrícolas con la autorización necesaria y, además, tienen que ir acompañados de un tractor vertedera que permita poder extinguir cualquier tipo de chispa que pueda haber en un momento determinado.

Además, se establece una franja de protección de al menos 400 metros a la masa forestal más cercana, que evite igualmente que pueda haber una propagación de ese posible incendio que se podría dar si se produjese una chispa de la maquinaria.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha subrayado que estas medidas de seguridad permiten que en ese periodo hasta las 14:00 o después de las 17:00 horas se puedan ofrecer unas mejores garantías del uso de la maquinaria agrícola y poder compatibilizar la prevención de incendios con las tareas agrícolas, sobre todo en las provincias de Guadalajara y Cuenca, donde suelen ir más retrasadas las cosechas en esta época del año.

Asimismo, ha matizado que estas restricciones no son para todo tipo de cosecha, pues algunos cultivos como las leguminosas, oleaginosas, la adormidera o la lavanda no tienen ese tipo de restricción porque no son tan ignífugas como otro tipo de cultivos agrícolas que "sí que provocan algunos problemas".

Con todo, la consejera de Desarrollo Sostenible ha señalado que en tanto en cuanto no se publique la nueva resolución, de la que se están ultimando "unos pequeños problemas técnicos", se mantiene en vigor la de 2023 y los agricultores pueden ir pidiendo sus autorizaciones correspondientes de acuerdo a esa regulación, ya que será "perfectamente válida" también con la nueva resolución.

Comité Asesor del Plan Infocam

Gómez ha realizado estas declaraciones antes de la primera reunión del Comité Asesor Regional de Incendios Forestales, toda vez que la campaña de riesgo de incendios comienza este sábado 1 de junio.

En esta reunión han participado la Junta, la Administración General del Estado, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Unidad Militar de emergencias, el Sescam, la administración local a través de las diputaciones y de los equipos de bomberos de los consorcios provinciales, el cuerpo de agentes medioambientales y técnicos de la empresa pública Geacam.

De este modo, Gómez ha valorado la importancia de la coordinación ante un posible incendio, para que en caso de que se declare uno, se puedan extinguir lo antes posible, a ser posible en fase de conato.