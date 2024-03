Nueva tractorada en Albacete por la situación del campo: "Sin nosotros, la ciudad no come"

Alrededor de 170 tractores y más de 200 agricultores a pie han protestado este jueves por el centro de la ciudad de Albacete para exigir soluciones para el campo y la agricultura ante la "situación actual de emergencia".

Así lo ha indicado Manuel Reolid, portavoz de la Asociación del Sector Primario de Albacete (Aspalba), organización convocante de la protesta. Además, el propio Reolid ha sido el encargado de leer un manifiesto al llegar a la puerta de la Subdelegación del Gobierno.

Cabe destacar que el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha atendido a los manifestantes y ha recogido el escrito con las reivindicaciones.

Pese a que en la protesta también estaba previsto que se sumase ganado, solo tres caballos han acompañado a los tractores que han recorrido la circunvalación de Albacete para llegar a la Avenida de España, una de las principales arterias de la capital. Desde allí, han avanzado hasta la Delegación de Agricultura de la ciudad

Seguirán las manifestaciones

En este sentido, desde Aspalba han advertido que no se van a cansar y "seguirán las manifestaciones hasta que haya una solución para la agricultura y la ganadería".

"Si el campo no produce, la ciudad no come", ha sido uno de los lemas de las pancartas que se han podido ver durante la protesta, donde los manifestantes también han mostrado su oposición a la Agenda 2030.

Por último, Aspalba ha pedido que el sector pueda estar representado en las mesas donde se decide sobre la agricultura y la ganadería sin tener que depender de las asociaciones actuales.