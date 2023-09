"Importante" ayuda de Castilla-La Mancha para la reestructuración de viñedo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto la convocatoria de ayudas a la reestructuración de viñedo por un importe 53,7 millones de euros, "la partida más importante de las últimas convocatorias", tal y como ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

El consejero, que se ha reunido en Valdepeñas con el alcalde de la localidad, Jesús Martín, y con representantes del sector del vino, ha detallado que a esta convocatoria se acogerán 1.679 viticultores, que reestructurarán un total de 5.880 hectáreas. Los viticultores pueden solicitar el anticipo de la ayuda antes del 2 de octubre, de forma que podrán percibir la ayuda a lo largo de ese mismo mes, ha informado la Junta en nota de prensa.

Las acciones aprobadas se podrán ejecutar en los años 2024 y 2025 y, en ese sentido, ha resaltado que, de los 53,7 millones de euros resueltos, 35,5 corresponden a la campaña de pago 2024 y 18,1 millones a la de 2025.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha explicado que estas ayudas son una herramienta para hacer mejoras en las explotaciones para buscar mayor rentabilidad y luchar ante las adversidades y aspectos como los climatológicos y de mercado.

En 2021, este primer proceso de resolución de ayudas a la reestructuración del viñedo contó con un presupuesto de 30,3 millones de euros y el año pasado con 25,4 millones, lo que significa que este año 2023 se ha más que duplicado el importe de 2022. Este incremento corresponde al proceso de convergencia en las ayudas por el que ha luchado Castilla-La Mancha.

En cuanto a las figuras que han pedido las ayudas han sido explotaciones prioritarias, jóvenes, mujeres y agricultores profesionales. Todos ellos están en el entorno de 350 solicitudes por cada uno de los segmentos, lo que pone de manifiesto la "profesionalización y la inquietud de las personas que viven exclusivamente del campo para seguir avanzando en el desarrollo de sus explotaciones", ha recalcado el consejero, que también ha destacado el compromiso del Gobierno regional tal y como pone de manifiesto la evolución en las convocatorias, siendo esta última la que mayor dotación presupuestaria va a poner a disposición de los agricultores "para ayudar de forma definitiva a la evolución de este cultivo".

Reunión con el sector del vino de Valdepeñas

En relación a la reunión que ha mantenido a lo largo de esta mañana en el Ayuntamiento de Valdepeñas con asociaciones profesionales agrarias y entidades del sector vitivinícola, el consejero ha indicado que "el Gobierno regional va a trabajar, sin ahorrar esfuerzos, para que una localidad emblemática, que da solera al mundo del vino, recupere su grandeza" y porque tiene un peso socioeconómico fundamental para muchas familias.

En ese sentido, el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha mostrado "la voluntad y el compromiso", tanto del Ayuntamiento de Valdepeñas como la de la Consejería, "para llegar al mejor resultado posible que será en beneficio de los agricultores e industriales del sector".

Esta reunión será la primera de las que se producirán en los próximos meses con el objetivo claro de "reflotar la Interprofesión y la grandeza de la Denominación de Origen. En ese sentido, la reunión es hoy con agricultores, cooperativas y organizaciones profesionales y continuarán en lo sucesivo con la gente vinculada a este sector y a esta Denominación", ha dicho el consejero que ha subrayado la importancia de "que todos rememos en el mismo sentido".

En la actualidad, la zona de producción de la DO Valdepeñas tiene inscritas 14.000 hectáreas en los términos municipales de diez localidades; cuenta con 14 bodegas inscritas y en la campaña 2021/2022 se comercializaron 450.853 hectólitros por un valor cercano a los 85 millones de euros.

Junto al consejero y al alcalde de Valdepeñas, la reunión ha contado con la presencia del director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Fernández; la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la provincia de Ciudad Real, Amparo Bremard; el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo; el secretario general de ASAJA, Florencio Rodríguez; el presidente de COVIVAL, José Antonio Merlo y en representación de COAG-IR Castilla-La Mancha de COAG-IR, José Vicente Montoya, entre otros.

Recomponer la DO Valdepeñas

De su lado, el alcalde de Valdepeñas ha recordado que la Interprofesión de la DO Valdepeñas es un órgano de gestión que sirve de herramienta para la DO en la gestión de la producción, la elaboración, los mercados y el acceso a subvenciones, por lo que la última interprofesión "ha dotado a la DO de mayor credibilidad, trazabilidad y seguridad que se le puede dar al consumidor". Por ello destacaba la importancia de recomponerla a través de diversas reuniones que aúnen a todo el sector.

"Con lo que las organizaciones agrarias acuerden, posteriormente, tendrán que ponerse de acuerdo con el sector elaborador y comercializador para llegar a buen fin a una nueva interprofesión", ha manifestado Martín.

En este sentido, ha indicado que "salga la que salga será infinitamente mejor que la que había, porque tenemos la experiencia de los errores cometidos en el pasado, que en gran medida se subsanaron con la anterior interprofesión, pero que ahora lo tenemos que llevar al papel en un trabajo mutuo para encontrar la paz".

